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منهم ميسي ورونالدو وبيليه.. كيف نعى النجوم والأندية الأسطورة الراحل مارادونا

ميسي وبيليه من النجوم الذين حرصوا على نعي مارادونا (وكالة الأنباء الأوروبية)
ميسي وبيليه من النجوم الذين حرصوا على نعي مارادونا (وكالة الأنباء الأوروبية)
26/11/2020

أعرب الكثير من نجوم كرة القدم والرئيس الأرجنتيني وبعض الأندية عن حزنهم العميق بعد أن أعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني أمس، الأربعاء، عن عمر 60 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل على وفاة مارادونا..

ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبرشلونة عبر إنستغرام:
"يوم حزين جدا لكل الأرجنتينيين ولكرة القدم.. تركنا لكنه لن يبتعد لأن دييغو سيبقى خالدا، وسأتذكر اللحظات الجميلة التي عشتها معه، وأرسل التعازي لعائلته وأصدقائه. ارقد في سلام".


كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ويوفنتوس عبر إنستغرام:
"اليوم أقول وداعا لصديق، والعالم يودع هذا العبقري الخالد.. أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق وساحر لا مثيل له. غادر سريعا لكنه ترك إرثا بلا حدود، وفراغا لن يمتلئ. ارقد في سلام أيها الساحر، ولن ننساك أبدا".

نادي نابولي الإيطالي الذي لعب له مارادونا بين عامي 1984-1991:
"إنها ضربة قاصمة للمدينة والنادي. نحن في حداد، ونشعر بأنها ضربة قاضية.. إنها صدمة.. دائما في قلوبنا. الوداع دييغو".

الأسطورة البرازيلي بيليه في بيان لرويترز:
"أخبار حزينة بفقدان صديق مثله. أرجو أن يمنح الرب القوة الكافية لعائلته، وبالتأكيد سنركل الكرة سويا في الجنة".

نادي برشلونة الذي لعب له مارادونا في الفترة 1982-1984:
"يقدم برشلونة خالص التعازي لوفاة دييغو أرماندو مارادونا، الذي لعب لنادينا، وأيقونة كرة القدم العالمية".

"ارقد في سلام دييغو وشكرا على كل شيء".

رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز عبر تويتر:
"صعدت بنا إلى أعلى نقطة بالعالم، وجعلتنا في سعادة غامرة. أنت الأعظم على الإطلاق.. شكرا على وجودك معنا دييغو، وسنفتقدك طيلة حياتنا".

ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا:
"كان بطلا في وطنه الأرجنتين، واستمتع بالمجد في كأس العالم، وأصبح رمزا أبديا للمشجعين في نابولي، الذين لن ينسوا نجاحاته مع النادي في فترة تاريخية في إيطاليا.. سيذكر في التاريخ كأحد الذين زادوا من إثارة اللعبة، وأمتعوا الجماهير ببراعتهم ومهاراتهم".

غاري لينيكر مهاجم إنجلترا السابق عبر تويتر:
"أفضل لاعب في جيلي بمسافة وربما الأعظم في التاريخ.. بعد حياة سعيدة؛ لكن مليئة بالمشاكل أتمنى أن ينعم أخيرا ببعض الراحة بين يدي الله.. فلترقد في سلام دييغو".

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر تويتر:
"يعبر الاتحاد الأرجنتيني عبر رئيسه كلاوديو تابيا عن عميق ألمه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا.. ستبقى دائما في قلوبنا".

نادي بوكا جونيورز:
"شكر أبدي للخالد دييغو".

المصدر : رويترز

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