لهذا السبب مارادونا الأفضل في تاريخ كرة القدم

حقق العديد من نجوم الكرة نجاحا باهرا بمساعدة زملاء موهوبين في فرقهم؛ لكن مارادونا كان استثناء، وصنع المجد من لا شيء، وهو ما يجعله يستحق أن يكون الأفضل في تاريخ كرة القدم.

يقول الكاتب بوبي غوش في مقال له بموقع "ذا برنت" (The Print) الهندي، إن عشاق كرة القدم في هذه الأيام محظوظون للغاية؛ لأنهم يستطيعون أن يشاهدوا باستمرار مهارات لاعبيهم المفضلين، وفي مقدمتهم النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وأن يحاججوا من خلال عدد كبير من مقاطع الفيديو على اليوتيوب حول اللاعب الأفضل؛ لكن ذلك لم يكن متاحا لعشاق الأسطورة دييغو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا يوم أمس.

Forget Ronaldo and Messi. Maradona was as good as there has ever been.

Bar, maybe, one. #Pelepic.twitter.com/DCjKtEM71a

— Sceptical Bear (@AWanderer15) November 25, 2020