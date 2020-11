بالفيديو- زيدان أبرز تلاميذه.. مارادونا أعظم لاعب كرة شوارع بالعالم

بدأ هدف دييغو مارادونا الثاني الشهير في مرمى إنجلترا في كأس العالم 1986 لكرة القدم بدوران صعب حول نفسه وسلسلة من اللمسات وانطلاقة مذهلة لا يمكن إيقافها ومراوغات تخطف العقول.

وكان أسلوب اللعب الذي تعلمه مارادونا في شوارع الأرجنتين وملاعبها يعتمد على تفادي الالتحامات القوية مع منافسيه في مباريات بدون حكام، وهو يعلم أنه لا يستطيع سوى الثقة في نفسه ومهارته.

وكانت لحظة تألق فردية وعفوية يخشى الكثيرون الآن من تدريب اللاعبين الشبان عليها، وبدلا من صقل مهاراتهم الفردية يفضلون تدريبهم على التمرير وإخضاعهم لحصص تدريبية فنية.

وقال كريس وودل جناح إنجلترا السابق "الأكاديميات مكتظة بالمدربين، ومنظمة وصارمة للغاية، كل التدريبات عبارة عن المرور من الأقماع والاعتماد على لمستين للكرة، دعوهم يراوغون".

وأضاف أنهم "يمررون الكرة إلى لاعب آخر الذي يمررها إلى آخر يمررها يقف في الخلف، إنهم مدربون أكثر من اللازم ويخشون فقدان الكرة".

A genius of his art. A master of our game. One of the all-time greats.

Rest in peace, Diego Maradona. 💙

