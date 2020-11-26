الأم والكوكايين وبيليه وكورونا.. أشهر 9 تصريحات لمارادونا

شغل النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا العالم بمهاراته وفنياته فوق المستطيل الأخضر، ولكنه كان أيضا أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل على مر التاريخ بسبب قراراته وتصرفاته.

وفي رحلة وداع اللاعب، نتذكر هنا أبرز التصريحات التي أدلى بها والتي شغلت وسائل الإعلام، وتصدرت الصفحات الرئيسية لأبرز الصحف على مستوى العالم.

الكوكايين

"تخيل إلى أي مستوى كنت سأصل لو لم أقع في فخ الكوكايين، لقد منحت فرصة للمنافسين".

"يد الله"

"هدفي أمامي إنجلترا سُجل بيد الله، أعتذر ألف مرة للإنجليز، ولكن سأعيد ذلك ألف مرة لو أتيحت لي الفرصة، لقد قمت بسرقتهم من دون أن يلاحظوا ذلك".

حب كرة القدم

"سأطلب من بابا نويل أن يتوقف عمري عند 25 عاما لأستمر دائما في لعب كرة القدم".

مقارنات

يعد مارادونا من اللاعبين القلائل الذي خاضوا أشهر مباراتي كلاسيكو في العالم: برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، وريفر بلايت ضد بوكا جونيور في الأرجنتين، ولكن الفرق بالنسبة له واضح، حيث قال "بوكا وريفر بلايت لقاء مختلف، الفوز على ريفر يشبه شعورك عند الاستيقاظ بقبلة من والدتك".

القميص 10

"مهما حدث وأيا كان مدرب المنتخب الأرجنتيني فسيكون القميص رقم 10 ملكي".

بيليه

"لو لم أسقط في فخ المخدرات ما تحدث أحد عن بيليه".

كورونا وكرة القدم

"اللعب من دون جمهور مثل اللعب في مقبرة"

الفقر

"الفقر شيء سيئ وصعب، أنت ترغب في الحصول على كثير من الأشياء ولا تملك سوى الحلم، سيكون جميلا لو أخذنا قليلا ممن يملكون الكثير ومنحنا القليل لمن لا يملكون الكثير".

والدته

"والدتي كانت تقول إنني الأفضل، وقد نشأت على تصديق كل ما تقوله أمي".