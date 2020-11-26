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خرج ولم يعد.. ما سر اختفاء ميدو جابر مهاجم الأهلي السابق؟

ميدو جابر بقميص الأهلي يضغط على لاعب الفيصلي الأردني بإحدى مباريات دوري أبطال العرب (رويترز)
ميدو جابر بقميص الأهلي يضغط على لاعب الفيصلي الأردني بإحدى مباريات دوري أبطال العرب (رويترز)
خالد المصري - القاهرة
26/11/2020

أثار اللاعب ميدو جابر، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا المنافس في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، والأهلي المصري السابق، الجدل بعد اختفائه في ظروف غامضة من فندق الإقامة الخاص بمعسكر الفريق.

وانتشر وسم (#اللاعب_ميدو_جابر_فين) ليتصدر قائمة تريندات تويتر مصر، حيث تساءلت الجماهير عن اختفاء اللاعب بصورة مريبة من داخل أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة المصرية، والتي تحظى بتأمين شديد.

وأعلن معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا أن ميدو جابر، لاعب الفريق، اختفى من معسكر الفريق، قائلا "ميدو جابر غير موجود في فندق الفريق، وتفاجأنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس، كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق، الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الإدارة فوجئت بعدم تفعيل ميدو للبطاقة الخاصة بغرفته، وذهب عامل لتنشيط البطاقة، ففوجئنا بأن مسؤول الاستقبال طلب اللاعب نفسه، وهذا ليس طبيعيا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط بطاقته".

وواصل "كان هناك شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر، وفجأة بعد الصورة ذهب معهما خارج الفندق، ومنذ تلك اللحظة تم غلق هاتفه، ولم يظهر اللاعب بعد ذلك، وكل متعلقاته موجودة في غرفته".

وردت وزارة الداخلية ببيان مقتضب على هذه التصريحات قائلة "نفت مصادر ما تم تداوله بشأن اختطاف ميدو جابر لاعب الأهلي المصري والمقاصة السابق، والمنضم حديثا لأحد الفرق الممتازة الصاعدة هذا الموسم من داخل أحد الفنادق، مؤكدة أن الفحص أثبت أن شخصين ترددا على اللاعب بالفندق، وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تماما عن الصحة جملة وتفصيلا".

وكشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية حقيقة ما حدث، مؤكدا أن اللاعب تم القبض عليه، ولم يختطف.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت" أن عملية القبض على اللاعب جاءت من الشرطة العسكرية؛ لأن اللاعب على قوة التجنيد، وموجود في فندق تابع للقوات المسلحة المصرية.

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن اللاعب سينضم إلى فريق طلائع الجيش؛ لأنه ما زال على قوة التجنيد الإجباري، حيث يتم الآن إقناع اللاعب بارتداء قميص طلائع الجيش، وترك فريق سيراميكا كليوباترا، بدلا من استدعائه للتجنيد والحكم عليه بالسجن بدافع الهروب.

وشدد المصدر على أن هذه السياسة ينتهجها نادي طلائع الجيش منذ فترة طويلة، حيث يجبر اللاعبين على التوقيع واللعب للفريق الأول، ويهددهم في حال عدم التوقيع بفتح ملف الهروب من التجنيد، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون.

وأوضح "فعلها طلائع الجيش قبل ذلك مع أيمن حفني لاعب الزمالك السابق، والمحترف عبدالستار صبري، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للعالمية بعد تألقه مع فريق بنفيكا البرتغالي؛ لكن عاد ليلعب لطلائع الجيش عنوة، بالإضافة إلى عمرو جمال مهاجم الأهلي وعدد كبير من اللاعبين".

يذكر أن مصطفى جابر، شقيق ميدو جابر، أكد أن شقيقه اختفى من معسكر فريقه الحالي، مضيفا أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، أبلغته بأن شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر في فندق المعسكر، وبعدها اختفى اللاعب، وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق".

كما استنجدت والدة ميدو جابر بالمسؤولين من أجل البحث عن نجلها، وقالت في تصريحات تلفزيونية "لا أعلم أين ابني، ولا أعرف عنه شيء"، واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن ولدها.

المصدر : الجزيرة

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