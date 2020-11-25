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"يد الله" أبرزها.. بالفيديو: أبرز أهداف الأسطورة مارادونا

أهداف مارادونا ومهاراته ستبقى محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم (مواقع التواصل)
أهداف مارادونا ومهاراته ستبقى محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم (مواقع التواصل)
25/11/2020

عندما تسأل أي متابع لكرة القدم عن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، وحتى ولو لم يعاصره، يتذكر هدفه المعروف بـ"يد الله" في مرمى المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986.

وعن الهدف قال مارادونا "كانت يدي، لم أكن أخطط لهذا الهدف، لكن كل شيء حصل بسرعة ولم يرنِ أحد من الحكام، ثم نظر الحكم الرئيسي باتجاهي وصاح هدف"، مضيفا "كان شعورا لطيفا مثل نوع من الانتقام الرمزي ضد الإنجليز".

ورغم شهرة هذا الهدف، فإن أشهر من ارتدى القميص رقم "10" أهدافه الغزيرة والحاسمة مع منتخب بلاده والفرق التي لعب لها ستبقى في ذاكرة كل جماهير كرة القدم.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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