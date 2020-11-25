"يد الله" أبرزها.. بالفيديو: أبرز أهداف الأسطورة مارادونا

عندما تسأل أي متابع لكرة القدم عن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، وحتى ولو لم يعاصره، يتذكر هدفه المعروف بـ"يد الله" في مرمى المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986.

وعن الهدف قال مارادونا "كانت يدي، لم أكن أخطط لهذا الهدف، لكن كل شيء حصل بسرعة ولم يرنِ أحد من الحكام، ثم نظر الحكم الرئيسي باتجاهي وصاح هدف"، مضيفا "كان شعورا لطيفا مثل نوع من الانتقام الرمزي ضد الإنجليز".

ورغم شهرة هذا الهدف، فإن أشهر من ارتدى القميص رقم "10" أهدافه الغزيرة والحاسمة مع منتخب بلاده والفرق التي لعب لها ستبقى في ذاكرة كل جماهير كرة القدم.