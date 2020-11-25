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لاعب مذهل.. عبارات الثناء تنهال على ماكينة الأهداف النرويجي هالاند

هالاند يحتفل بتسجيله هدفين في شباك كلوب بروج (غيتي)
هالاند يحتفل بتسجيله هدفين في شباك كلوب بروج (غيتي)
25/11/2020

انهالت عبارات الثناء من جانب لاعبي فريق بوروسيا دورتموند الألماني على زميلهم النرويجي، إيرلينغ هالاند، بعد تسجيله ثنائية للفريق في شباك كلوب بروج البلجيكي مساء أمس، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هالاند الثنائية ليرفع رصيده في دوري الأبطال إلى 16 هدفا، وذلك في عدد مباريات أقل مقارنة بأي لاعب آخر، وقاد الفريق للفوز على كلوب بروج 3-0 في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات.

وبعد أيام قليلة من تسجيل رباعية في مباراة الفريق أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني (بوندسليغا)، واصل النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عاما تألقه التهديفي، وسجل للمباراة السابعة على التوالي، وكان قد سجل ثنائية أخرى في شباك كلوب بروج في مباراة الذهاب في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال جودي بيلينغهام زميله في بوروسيا دورتموند "إنه مذهل.. سجل 6 أهداف خلال آخر مباراتين، والكثير من الأهداف قبلهما.. إنه يعد حاليا واحدا من أفضل المهاجمين في العالم، واللعب معه يعد رائعا".

واقترب بوروسيا دورتموند، بفوزه في مباراته، أمس، من حسم التأهل للدور الثاني بشكل كبير، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

وقال جادون سانشو، الذي سجل الهدف الآخر للفريق في مباراة أمس "أنا سعيد باللعب إلى جانبه.. هو لاعب مذهل يساهم بشكل هائل على أرض الملعب، وأنا سعيد بمساعدته في هذه المباراة. فاز مؤخرا بجائزة الفتى الذهبي؛ وأنا سعيد للغاية، لأنه يستحقها في ظل العمل الجاد الذي يقدمه.. هو لاعب رائع."

وكانت صحيفة "توتوسبورت" (Tuttosport) الإيطالية قد أعلنت قبل أيام فوز هالاند بجائزة "الفتى الذهبي" باعتباره أفضل لاعب تحت 21 عاما في أوروبا خلال 2020.

وفاز هالاند بالجائزة متفوقا على أنسو فاتي مهاجم المنتخب الإسباني وفريق برشلونة، وألفونسو ديفيز مدافع المنتخب الكندي وفريق بايرن ميونخ الألماني.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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