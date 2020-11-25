مارادونا.. أحد أعظم لاعبي التاريخ يودع جماهير الساحرة المستديرة

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الأربعاء وفاة النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما.

وخضع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة.

وسبق لمارادونا أن قام بتدريب منتخب الأرجنتين أيضا بين عامي 2008 و2010، وتضمنت مسيرته الكروية النجاح مع فريقي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.

ويعد محبّو الساحرة المستديرة على نطاق واسع مارادونا أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني للعبة في بيانه اليوم أن "الاتحاد الأرجنتيني للعبة يعبّر، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا، عن عميق حزنه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا.. ستظل في قلوبنا دائما".

ونعى نادي نابولي الإيطالي الأسطورة الأرجنتيني على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

كما كتب نادي برشلونة الإسباني على موقعه "شكرا على كل شيء، دييغو".

ونُقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي حيث عانى الأنيميا (فقر الدم) والجفاف الخفيف، لكن اكتُشف لاحقا أنه يعاني نزيفا في المخ.