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"ظاهرة جسدية".. إبراهيموفيتش يحصد ثمار "إنعاش" ميلان بالتتويج بجائزتين

إبراهيموفيتش قاد ميلان لصدراة الدوري الإيطالي بعد أن كان في مركز متأخر قبل وصوله للفريق (رويترز)
إبراهيموفيتش قاد ميلان لصدراة الدوري الإيطالي بعد أن كان في مركز متأخر قبل وصوله للفريق (رويترز)
25/11/2020

توّج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم للمرة الثانية عشر في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب سويدي خلال العام، وذلك في حفل افتراضي عقد مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت لجنة التحكيم أن إبراهيموفيتش "لاعب يتمتع بقدرات فريدة وواصل مسيرة احترافية فريدة عبر فصل آخر مثير".

وقال إبراهيموفيتش (39 عاما) لدى تتويجه بالجائزة "كل شيء يكون ممكنا إذا تمنيته وآمنت به".

وكان إبراهيموفيتش قد توّج بالجائزة لأول مرة في عام 2005 .

وأهدى إبراهيموفيتش الجائزة التي توج بها أمس للجماهير، وقال "هناك مقولة بأن الجماهير هي اللاعب رقم 12 في الملعب".

وأضاف في إشارة إلى غياب الجماهير عن الملاعب في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، "هناك فراغ حقا من دونهم، أتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها".

وأكد إبراهيموفيتش أن دعم الجماهير ساعده في العودة بعد الإصابة في الركبة التي تعرض لها قبل أعوام قليلة.

كذلك توج إبراهيموفيتش بجائزة أفضل مهاجم سويدي في العالم للمرة 15 في مسيرته.

وقالت لجنة التحكيم "إنه فريد من نوعه. ظاهرة جسدية"، مشيرة إلى أن إبراهيموفيتش ساهم بشكل هائل في "إنعاش" ميلان.

وكان إبراهيموفيتش قد اعتزل اللعب الدولي عقب كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016)، بعد أن سجل 62 هدفا خلال 116 مباراة مع المنتخب، وقد احتل صدارة قائمة الهدافين في تاريخ المنتخب السويدي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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