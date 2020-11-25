"ظاهرة جسدية".. إبراهيموفيتش يحصد ثمار "إنعاش" ميلان بالتتويج بجائزتين

توّج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم للمرة الثانية عشر في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب سويدي خلال العام، وذلك في حفل افتراضي عقد مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت لجنة التحكيم أن إبراهيموفيتش "لاعب يتمتع بقدرات فريدة وواصل مسيرة احترافية فريدة عبر فصل آخر مثير".

وقال إبراهيموفيتش (39 عاما) لدى تتويجه بالجائزة "كل شيء يكون ممكنا إذا تمنيته وآمنت به".

وكان إبراهيموفيتش قد توّج بالجائزة لأول مرة في عام 2005 .

وأهدى إبراهيموفيتش الجائزة التي توج بها أمس للجماهير، وقال "هناك مقولة بأن الجماهير هي اللاعب رقم 12 في الملعب".

وأضاف في إشارة إلى غياب الجماهير عن الملاعب في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، "هناك فراغ حقا من دونهم، أتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها".

وأكد إبراهيموفيتش أن دعم الجماهير ساعده في العودة بعد الإصابة في الركبة التي تعرض لها قبل أعوام قليلة.

كذلك توج إبراهيموفيتش بجائزة أفضل مهاجم سويدي في العالم للمرة 15 في مسيرته.

وقالت لجنة التحكيم "إنه فريد من نوعه. ظاهرة جسدية"، مشيرة إلى أن إبراهيموفيتش ساهم بشكل هائل في "إنعاش" ميلان.

نابولي – إيه سي ميلان

الجولة الثامنة من #الدوري_الإيطالي

النتيجة النهائية: 1- 3

أهم لقطات المباراة وأجمل الأهداف من ابراهيموفيتش، هاوجي وميرتينز!@en_sscnapoli – @acmilanar#كالتشيو pic.twitter.com/84bj8S7fuy — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) November 24, 2020

وكان إبراهيموفيتش قد اعتزل اللعب الدولي عقب كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016)، بعد أن سجل 62 هدفا خلال 116 مباراة مع المنتخب، وقد احتل صدارة قائمة الهدافين في تاريخ المنتخب السويدي.