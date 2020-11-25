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شاهد.. رونالدو يعادل ميسي ويعزز رقمه القياسي بدوري أبطال أوروبا

رونالدو يحتفل بهدفه في شباك فرينكفاروزي (رويترز)
رونالدو يحتفل بهدفه في شباك فرينكفاروزي (رويترز)
25/11/2020

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تسجيله هدفا في فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي 2-1 على ضيفه فرينكفاروزي المجري 2-1 أمس الثلاثاء.

وفي المباراة التي جرت ضمن المجموعة السابعة بالبطولة، سجل رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 35 بتصويبة صاروخية سكنت شباك فرينكفاروزي على يسار الحارس الذي لم يستطع إنقاذها.

وذكرت شبكة "أوبتا" (Opta) للإحصاءات، أن هذا هو الهدف رقم 70 لرونالدو في ملعب فريقه بدوري أبطال أوروبا، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم ميسي على ملعب فريقه برشلونة.

ورفع رونالدو -الذي يعد الهداف التاريخي في دوري أبطال أوروبا- رصيده في البطولة إلى 131 هدفا، بفارق 13 هدفا عن وصيفه ميسي (118 هدفا).

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، خلف برشلونة المتصدر برصيد 12 نقطة.

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