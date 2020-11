شاهد.. رونالدو يعادل ميسي ويعزز رقمه القياسي بدوري أبطال أوروبا

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تسجيله هدفا في فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي 2-1 على ضيفه فرينكفاروزي المجري 2-1 أمس الثلاثاء.

وفي المباراة التي جرت ضمن المجموعة السابعة بالبطولة، سجل رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 35 بتصويبة صاروخية سكنت شباك فرينكفاروزي على يسار الحارس الذي لم يستطع إنقاذها.

وذكرت شبكة "أوبتا" (Opta) للإحصاءات، أن هذا هو الهدف رقم 70 لرونالدو في ملعب فريقه بدوري أبطال أوروبا، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم ميسي على ملعب فريقه برشلونة.

70 – #CristianoRonaldo has scored 70 goals in Champions League home games: a joint-record for home goals in the history of the competition, level with Lionel Messi. Monsters.#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/uU0HzYm1LI

