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دوري الأبطال.. تأهل برشلونة ويوفنتوس ونيمار ينقذ سان جيرمان

رونالدو رفع رصيده إلى 131 هدفا في صدارة أفضل هدافي دوري الأبطال (رويترز)
رونالدو رفع رصيده إلى 131 هدفا في صدارة أفضل هدافي دوري الأبطال (رويترز)
24/11/2020
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آخر تحديث
25/11/2020
(مكة المكرمة) 01:34 AM

تأهل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأنقذ النجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان من خروج محتمل من المسابقة وقاده للفوز على لايبزيغ الألماني 1-صفر.

وضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة، عاد برشلونة بفوز كبير من ملعب دينامو كييف الأوكراني 4-صفر.

ودخل النادي الكتالوني المباراة بتشكيلة غاب عنها العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة أو الاستبعاد لقرارات فنية، وحسمت المواجهة بأهداف سجلت في الشوط الثاني عبر سيرجينو ديست في الدقيقة 52 ومارتن برايثوايت في الدقيقتين 57 و70 من ركلة جزاء، وأنطوان غريزمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة حقق يوفنتوس الفوز على ضيفه فرينكفاروزي المجري 2-1. وافتتح ميرتو أوزوني التسجيل لفيرنكفاروزي في الدقيقة 18، ثم أدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 35، وحسم البديل ألفارو موراتا المباراة وبطاقة التأهل لصالح يوفنتوس بهدف الفوز 2-1 في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس، بينما تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة واحدة متساويا في ذلك مع دينامو كييف الأوكراني.

وفي المجموعة الثامنة، اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوة جديدة من التأهل بفوزه على إسطنبول باشاك شهير التركي 4-1، وقاد نيمار باريس سان جيرمان للفوز على لايبزيغ الألماني بهدف وحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 11، ليمنح النادي الفرنسي فرصة المنافسة على بطاقة التأهل بعد خسارته في مباراتين في أول 3 مواجهات في البطولة.

ويتصدر مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، ويحل سان جيرمان وصيفا بـ6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ، في حين يتذيل باشاك شهير المجموعة بـ3 نقاط.

من جانب آخر، اقترب فريق بوروسيا دورتموند الألماني من التأهل بعد فوزه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-صفر في المجموعة السادسة، التي شهدت أيضا فوز لاتسيو الإيطالي على ضيفه زينيت سانت بطرسبرغ الروسي 3-1.

ويتصدر دورتموند المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، ويحل لاتسيو وصيفا بـ8 نقاط ويليه كلوب بروج في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل زينيت المجموعة بنقطة واحدة.

المصدر : وكالات

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