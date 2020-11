حزن عالمي على وفاة "الفتى الذهبي".. كرة القدم تبكي مارادونا

عمّ الحزن أوساط جماهير وعشاق كرة القدم في العالم أجمع، بعد الإعلان عن وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بسكتة قلبية عن عمر يناهز 60 عاما.

ونعى رئيس الأرجنتين ألبيرتو فيرنانديز أسطورة بلاده في تغريدة على موقع تويتر، قائلا "لقد أخذتنا إلى قمة العالم، نحن سعداء للغاية، كنت أعظم من الجميع، شكرا لوجودك يا دييغو، سوف نتذكرك طوال الحياة".

وغيّر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين صورته على موقع التواصل إلى علامة حداد سوداء، بعد وفاة مارادونا، مودعا نجمه الأشهر بعبارات مؤثرة.

وتفاعلت أندية عالمية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة مارادونا، وعبرّت عن حزنها الشديد على فقدان كرة القدم واحدا من أفضل من لمسها على مدى التاريخ.

وجاء نادي برشلونة الإسباني -أول ناد أوروبي لعب له مارادونا- في مقدمة الأندية التي نعت أسطورة الأرجنتين، مقدما له الشكر على كل شيء.

وشاركت أندية إنجليزية عديدة في نعي مارادونا بعبارات مديح كبيرة لما قدمه من إضافة للساحرة المستديرة، ناشرين صورا تذكارية تجمع الراحل بلاعبيهم أو بتواجده بين جدران تلك الأندية، مثل نادي توتنهام ومانشستر سيتي وتشلسي وغيرها من الفرق الإنجليزية.

وبلغت التفاعلات العربية مدى واسعا حتى وصل وسم (#مارادونا) باللغة العربية إلى المركز الثالث في قائمة الأكثر صدارة عبر موقع التواصل تويتر، بمشاركة نشطاء وإعلاميين في المجال الرياضي أيضا.

وفي السياق، عبّر عدد من نجوم كرة القدم الحاليين والمعتزلين عن حزنهم الشديد لفقدان مارادونا، يتقدمهم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي نشر تغريدة على موقع تويتر، قال فيها "يا لها من أخبار محزنة. لقد فقدت صديقا عظيما وخسر العالم أسطورة".

وأبدى الأسطورة المصرية المعتزل محمد أبو تريكة حزنه لوفاة النجم الأرجنتيني، قائلا "توفي دييغو أرماندو مارادونا… كرة القدم حزينة والعالم حزين لرحيل أفضل من لمسها وأمتع عشاقها.. يوم حزين".

كما شارك نجوم كبار أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، وحارس إسبانيا المعتزل إيكر كاسياس، في توديع مارادونا والتذكير بإبداعه وإرثه الكروي الكبير الذي تركه.

