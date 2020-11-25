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ليفاندوفسكي على رأس قائمة مرشحي الفيفا لجائزة أفضل لاعب في العام

11 نجما يتنافسون على لقب الأفضل في كرة القدم العالمية (رويترز)
11 نجما يتنافسون على لقب الأفضل في كرة القدم العالمية (رويترز)
25/11/2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2020، التي تضم 11 لاعبا على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني، ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، العربي الوحيد في القائمة.

وتضمنت القائمة 11 لاعبا من الدوريات الأوروبية الكبرى، سيطر عليها نجوم الدوري الإنجليزي، يتقدمهم صلاح وزملاؤه في ليفربول: ساديو ماني، وفيرجيل فان دايك، وتياغو ألكانتارا، بالإضافة إلى كيفين دي بروين من مانشستر سيتي.

ولم يغب عن القائمة النجمان الحاضران دائما في قوائم الأفضل: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويوجد أيضا ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ المتوج معه بدوري أبطال أوروبا العام الماضي والمرشح الأقرب للتتويج بالجائزة، ونجما باريس سان جيرمان: نيمار وكيليان مبابي، بالإضافة إلى مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في احتفال سينظمه الفيفا عن بعد بسبب جائحة كورونا.

المصدر : خدمة سند

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