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"التركيز والمكر والتعطش للفوز".. وصفة كونتي لهزيمة ريال مدريد

كونتي لا بديل له عن الفوز لتجديد أمله بالتأهل للدور الثاني (وكالة الأناضول)
كونتي لا بديل له عن الفوز لتجديد أمله بالتأهل للدور الثاني (وكالة الأناضول)
25/11/2020

أكد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أن فريقه سيحتاج إلى مزيج من التركيز والتعطش والمكر عندما يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، في مباراة يجب الفوز بها للحصول على فرصة تجاوز دور المجموعات.

وقال كونتي -الذي يتذيل فريقه المجموعة الثانية بنقطتين من 3 مباريات- "بعد نتائجنا الأخيرة، لا نملك الكثير من الفرص لذلك فهذه المباراة نهائية. لكننا ندرك أنه عندما نكون بحاجة للفوز نفعل ذلك".

وأضاف "نحن بحاجة لـ 7 نقاط، وربما 9 للتأهل. هذه المجموعة الأصعب ونحن نستحق أن نكون في مركز أفضل في هذه المرحلة. لكن بعد قولي هذا، إذا لم نحقق نتائج جيدة يجب محاولة فهم سبب ذلك. ومن خلال التحلي بالتواضع والتركيز يمكن أن نفوز بالمباراة".

واعترف كونتي بأن إنتر -الذي يعاني من موسم متقلب في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال- بحاجة لاتخاذ خطوة للأمام من حيث الكفاءة والجودة.

وأضاف "الأمر يتعلق بالتركيز والتعطش للفوز والمكر. يجب التوقف عن الكلام، وتحمل الجميع للمسؤولية، بداية مني واللاعبين إلى جميع من في النادي".

وتابع المدرب الإيطالي أن لاعبيه اعتادوا التعامل مع النقد والضغط، وقال "عندما تلعب في أندية كبيرة الأمر يصبح برمته إيجابيا أو سلبيا. ربما لم يستعد عدد قليل من اللاعبين لذلك العام الماضي".

وشدد على أن "السبيل الوحيد للبقاء في إنتر، هو الإجادة في الملعب، وإلا يجب عليك الرحيل لفريق أصغر".

المصدر : رويترز

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