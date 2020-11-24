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مساعد توخيل يفسر السقوط المتكرر لنيمار

نيمار غاب عن 66 مباراة لباريس سان جيرمان بسبب إصاباته المتكررة (غيتي)
نيمار غاب عن 66 مباراة لباريس سان جيرمان بسبب إصاباته المتكررة (غيتي)
24/11/2020

تحدث مساعد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن الوضع الحالي للنجم البرازيلي نيمار، وبرر تعرضه لإصابات متكررة حرمته من عدد كبير من مباريات فريقه.

ويستعد نيمار لخوض مواجهة اليوم أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، رغم أنه لم يتعاف بشكل كامل من أحدث إصاباته.

وأجبرت الوضعية الصعبة للنادي الباريسي في المسابقة، المدرب توماس توخيل على الاستنجاد بنيمار من أجل تحقيق الفوز في المباراة، وهي النتيجة الوحيدة التي تسمح للفريق بالاحتفاظ بكامل فرصه في التأهل دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

وتحدث زولت لوف مساعد توخيل عن وضعية نيمار، وقال -في حوار لصحيفة بيلد (Bild) الألمانية- إن أقدام نيمار حساسة بشكل كبير، ولذلك فهو يتألم بشدة عند تعرضه لأي ضربة من المنافسين، وهو ما يفسر سقوطه المتكرر عند كل التحام به.

وأشار إلى أن النجم البرازيلي يدرك أن المنافسين يعلمون نقطة ضعفه هذه، ولذلك يحاولون استغلالها للتقليل من خطورته.

وأوضح أن نيمار يرد على كل لاعب يحاول الاعتداء عليه بمراوغته في أقرب فرصة تالية، وهو التصرف الذي يدفع البعض لاتهامه بالغرور.

وغاب نيمار (28 عاما) عن 66 مباراة منذ التحاقه بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2017، وتسببت الإصابات في حرمانه من الحضور في مباريات مهمة مع الفريق.

المصدر : مواقع إلكترونية

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