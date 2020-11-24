غيظ ميسي ومستواه مع برشلونة.. غريزمان يكشف المستور

كشف الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة كيف أغاظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض "غريزو" الانضمام للبرسا، خاصة أن "الليو" قد طلب بشكل علني من الفرنسي الانتقال إلى الفريق الكتالوني.

فمنذ انتقاله صيف 2019 من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو والشائعات عن خلاف بين ميسي وغريزمان تتزايد بشكل يومي، الأمر الذي صعب مسيرة غريزمان مع البرسا وعقدها داخل الملعب.

وأقر الفرنسي الفائز مع منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018 بأن أول شيء فعله لحظة وصوله للكامب هو لقاؤه بميسي وشرح موقفه بخصوص رفضه السابق الانضمام للبرسا.

وتابع "تحدثت مع ليو وأخبرته لماذا رفضت عرض برشلونة في السابق، كان منزعجا لأنه طلب مني بشكل علني الانتقال للبلوغرانا، لكنه أكد لي أن الحادثة مرت، وأنه سيكون بجانبي دائما، وهذا ما ألمسه يوميا".

وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن "قرار الانتقال من فريق إلى آخر ليس سهلا، بل عملية معقدة، لأن عليك التشاور مع زوجتك وأولادك وعائلتك قبل اتخاذ القرار.. بعد الوثائقي الذي كشفت فيه رفضي للبرسا غضبت عائلتي مني، لأنها كانت تود رؤيتي بقميص البرسا".

وعن الانتقادات التي تطاله بسبب تراجع مستواه مع برشلونة، يقول غريزمان "أقبل هذا النقد لأن الناس لا يرون أفضل مستوياتي، ولكن في كل الأمور التي تحصل في الفريق أكون أنا في مقدمة الذين يتم انتقادهم".

وواصل "في عام ونصف العام تغير 3 مدربين في برشلونة، وهذا ليس سهلا.. أحتاج وقتا للتأقلم مع زملائي وحتى يتأقلموا معي، وفي مقدمة كل هذا هناك التغييرات في التشكيلة والمراكز، إضافة إلى أن كل المرشحين لرئاسة برشلونة يتحدثون عني، وهذا ليس جيدا بالنسبة لي لأنه يضع ضغوطا أكثر علي، خاصة إذا ما كنت صفقة جيدة أو سيئة".

وأفضل فترة في مسيرة غريزمان كانت مع أتلتيكو مدريد، إذ فاز بلقب الدوري الأوروبي عام 2018 وكأس السوبر الأوروبي في العام نفسه، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016، والأهم أنه كان من بين أفضل 5 لاعبين في العالم.

وعن مستشاره الفني السابق إريك أولهاتس والهجوم الصاعق الذي شنه على ميسي، اعتبر أنه "إمبراطور وملك، ولم يعجبه كثيرا انضمام أنطوان، كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك، إنه نظام ترهيب، إما أن تكون معه أو أنت ضده".

وقال غريزمان "علاقتي به توقفت منذ زواجي، دعوته لحفل الزفاف ولم يحضر، ومن وقتها لا تربطني به أي علاقة".

أما بشأن تصريحات عم غريزمان -التي هاجم فيها ميسي- فقد قال الفرنسي الدولي إن "عمي لا يعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم، وفي النهاية استطاع الصحفي انتزاع تصريحات منه، أخبرت ميسي أنني لم أتحدث يوما مع عمي عن هذا الموضوع، بالحقيقة لا أملك رقم هاتفه".