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عقد لـ10 سنوات وسفير عالمي.. مخطط مان سيتي لضم ميسي

ميسي يحق له التفاوض مع أي فريق في يناير/كانون الثاني المقبل (رويترز)
ميسي يحق له التفاوض مع أي فريق في يناير/كانون الثاني المقبل (رويترز)
24/11/2020

ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مع الأخير صيف العام المقبل، ويحق له الرحيل مجانا عن الكامب نو في حال عدم الاتفاق على تمديد العقد.

وينتظر مانشستر سيتي -الفريق الأوفر حظا للتعاقد مع "البولغا"- على أحر من الجمر فشل المفاوضات للانقضاض على اللاعب وضمه إلى الفريق.

ويحق لميسي (33 عاما) الدخول في مفاوضات مع أي فريق يريد في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب صحيفة تايمز البريطانية، فإن مان سيتي وضع بالفعل مخططا لضم اللاعب يقضي بأن تقدم المجموعة المالكة للفريق عقدا لميسي يمتد لـ10 سنوات، ويتضمن بندا يسمح له باختيار الفريق الذي يريد اللعب معه من الفرق التي تملكها المجموعة عندما يقرر مغادرة ملعب "الاتحاد".

كما سيتضمن العقد لعب ميسي دور سفير عالمي للمجموعة الكروية.

وتتضارب المعلومات بشكل كبير بشأن انتقال ميسي للمان سيتي، فقبل أيام نشرت شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) الرياضية تقريرا عن تردد "السيتيزنز" في تقديم عرض لميسي بسبب تقدمه في السن وراتبه المرتفع.

ناهيك عن أن تمديد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي تعاقده مع الفريق لعامين إضافيين غذى الشائعات التي تفيد بقرب اجتماع ميسي وغوارديولا مجددا في فريق واحد بعد النجاحات التي حققاها في البرسا.

يذكر أن فيكتور فونت المرشح الأوفر للفوز برئاسة البرسا رفض حتى التفكير أو سماع أي أنباء عن احتمال رحيل ميسي عن الفريق.

المصدر : الصحافة الإسبانية + الصحافة البريطانية

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