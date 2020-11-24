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تشلسي وإشبيلية أول المتأهلين إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

تشلسي حسم التأهل في اللحظات الأخيرة من مباراته ضد رين الفرنسي (رويترز)
تشلسي حسم التأهل في اللحظات الأخيرة من مباراته ضد رين الفرنسي (رويترز)
24/11/2020

حسم كل من تشلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة اليوم الثلاثاء.

وخطف تشلسي بطاقة العبور بفضل هدف متأخر للفرنسي أوليفيه جيرو في اللحظات الأخيرة من المواجهة أمام رين الفرنسي.

وتقدم تشلسي بهدف كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 22، وعادل سيرهو غيراسي في الدقيقة 85 لنادي رين، قبل أن يسجل جيرو الهدف الثاني للضيوف في اللحظات الأخيرة للمباراة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، عاد إشبيلية بالفوز من ملعب كراسنودار الروسي 2-1، وسجل إيفان راكيتيتش الهدف الأول للنادي الإسباني في الدقيقة الرابعة، وعادل سوزا كامبوس للفريق الروسي في الدقيقة 56. وحسم منير الحدادي المواجهة لصالح إشبيلية بهدف التقدم في الدقيقة 90.

ويتقاسم تشلسي وإشبيلية صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 9 نقاط عن رين وكراسنودار.

ويستضيف النادي الإسباني نظيره الإنجليزي في الأسبوع القادم في قمة لحسم الصراع على صدارة المجموعة.

المصدر : وكالات

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