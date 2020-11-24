استبعاد لاعب من مباراة في دوري الأبطال بسبب مقعد بالحافلة

استبعد فيليب كليمون مدرب نادي كلوب بروج البلجيكي المهاجم إيمانويل دينيس من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا بسبب حادثة غريبة.

ويلعب بروج سهرة اليوم في ضيافة دورتموند ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، قال مدرب كلوج إن دينيس تم استبعاده لأسباب تأديبية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وذكرت تقارير صحفية في بلجيكا أن اللاعب النيجيري خرق قواعد البروتوكول الصحي المعتمدة حاليا في تنظيم المباريات في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن دينيس (23 عاما) غادر حافلة الفريق غاضبا بعد عدم الاستجابة لطلبه بالجلوس في مقعد غير مخصص له.

وبالإضافة إلى الاستبعاد من مباراة دورتموند، يتوقع أن يتعرض دينيس لغرامة مالية في وقت لاحق بسبب تصرفه.

وانضم دينيس إلى النادي البلجيكي في عام 2017، وسبق له تسجيل هدفين مع الفريق في مواجهة ريال مدريد خلال الموسم الماضي.

ويحتل الفريق البلجيكي المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، متأخرا بنقطتين عن بوروسيا دورتموند المتصدر ونقطة عن الوصيف لاتسيو الإيطالي.