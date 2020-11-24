البث الحي
كرة قدم

إنفانتينو يؤكد مشاركة 22 منتخبا في كأس العرب بقطر

إنفانتينو خلال زيارته اليوم لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2022 (الجزيرة)
إنفانتينو خلال زيارته اليوم لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2022 (الجزيرة)
24/11/2020

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو أن 22 منتخبا أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر العام المقبل.

وأعرب إنفانتينو خلال زيارته اليوم لملعب لوسيل، أحد الملاعب الثمانية لكأس العالم "قطر 2022″، عن سعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من المنتخبات مشاركتها في البطولة التي ستقام مبارياتها في عدد من الملاعب التي ستستضيف مونديال قطر.

وأشار إنفانتينو إلى أن بطولة كأس العرب ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معربا عن ثقته في أن البطولة الجديدة ستعزز الحماس لدى الجمهور بشأن النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط.

وستقام البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، وستشهد تنظيم 32 مباراة على مدى 18 يوما، وستنظم المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر، وقبل عام بالضبط من انطلاق صافرة نهائي كأس العالم في ملعب لوسيل عام 2022.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عن تطلع قطر لاستضافة منتخبات ومشجعي 22 منتخبا عربيا، مشيرا إلى أن هذه المنتخبات الوطنية سوف تكون من تلك النخبة المحدودة في العالم التي تتاح لها الفرصة لتجربة ما تواصل قطر إعداده للمنتخبات المشاركة في المونديال.

وأوضح أن منافسات بطولة كأس العرب ستكون فرصة رائعة لمنتخب قطر من أجل تعزيز استعداده الفني للظهور بأفضل مستوى في مونديال 2022، وذلك من خلال التنافس مع عدد من المنتخبات العربية التي تتمتع بمستويات فنية عالية.

وأعرب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم عن ترحيب قطر بجميع الأشقاء والأصدقاء في هذه البطولة الجديدة التي ستمثل محطة مهمة لتحسين تجربة المشجعين، واختبار الجاهزية التشغيلية قبل عام من انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.

ويشارك في منافسات كأس العرب 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هي: قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن بين منتخبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يشارك في بطولة كأس العرب: السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مونديال قطر.. عامان على ركلة البداية

بعد عامين من الآن وبين جنبات ملعب “البيت”، وتحديدا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تنطلق صافرة أولى مباريات مونديال قطر، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المزيد من كرة قدم

دوري الأبطال.. تأهل برشلونة ويوفنتوس ونيمار ينقذ سان جيرمان

رونالدو رفع رصيده إلى 131 هدفا في صدارة أفضل هدافي دوري الأبطال (رويترز)

تشلسي وإشبيلية أول المتأهلين إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

تشلسي حسم التأهل في اللحظات الأخيرة من مباراته ضد رين الفرنسي (رويترز)

مساعد توخيل يفسر السقوط المتكرر لنيمار

نيمار غاب عن 66 مباراة لباريس سان جيرمان بسبب إصاباته المتكررة (غيتي)

استبعاد لاعب من مباراة في دوري الأبطال بسبب مقعد بالحافلة

دينيس سجل هدفين في مرمى ريال مدريد خلال الموسم الماضي (غيتي)
الأكثر قراءة

انقلب السحر على الساحر.. محمد رمضان أسقط أحلام التطبيع الشعبي مع إسرائيل

الموقف الشعبي من التطبيع يختلف عن الموقف الرسمي في ظل حكم السيسي (الجزيرة)

اليوم الأول لنقل السلطة.. بايدن يقدّم وجوه إدارته ويتلقى إحاطات من البنتاغون وتصديق النتائج يتواصل

بايدن وحوله المرشحون للمناصب الرئيسية في إدارته (الفرنسية)

إنجاز مذهل.. غواصة صينية مأهولة تصل إلى أعمق خندق في محيطات الأرض

حملت الغواصة فيندوز على متنها 3 باحثين، وسجلت رقما قياسيا وطنيا بالهبوط لعمق يزيد عن 10 آلاف متر (الجزيرة)

من هو أنتوني بلينكن وزير خارجية بايدن القادم؟

ميدل إيست آي قال إن وزير الخارجية الجديد في إدارة بايدن "داعم قوي لإسرائيل" (رويترز)