إنفانتينو يؤكد مشاركة 22 منتخبا في كأس العرب بقطر

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو أن 22 منتخبا أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر العام المقبل.

وأعرب إنفانتينو خلال زيارته اليوم لملعب لوسيل، أحد الملاعب الثمانية لكأس العالم "قطر 2022″، عن سعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من المنتخبات مشاركتها في البطولة التي ستقام مبارياتها في عدد من الملاعب التي ستستضيف مونديال قطر.

وأشار إنفانتينو إلى أن بطولة كأس العرب ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معربا عن ثقته في أن البطولة الجديدة ستعزز الحماس لدى الجمهور بشأن النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط.

وستقام البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، وستشهد تنظيم 32 مباراة على مدى 18 يوما، وستنظم المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر، وقبل عام بالضبط من انطلاق صافرة نهائي كأس العالم في ملعب لوسيل عام 2022.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عن تطلع قطر لاستضافة منتخبات ومشجعي 22 منتخبا عربيا، مشيرا إلى أن هذه المنتخبات الوطنية سوف تكون من تلك النخبة المحدودة في العالم التي تتاح لها الفرصة لتجربة ما تواصل قطر إعداده للمنتخبات المشاركة في المونديال.

🛣️بنية تحتية على أعلى مستوى

🚄٣٧ محطة مترو

والمزيد

ستقدمه قطر للعالم

خلال المونديال العربي الأول#باقي_سنتين pic.twitter.com/ofTCvBPr5F — Road to 2022 (@roadto2022) November 24, 2020

وأوضح أن منافسات بطولة كأس العرب ستكون فرصة رائعة لمنتخب قطر من أجل تعزيز استعداده الفني للظهور بأفضل مستوى في مونديال 2022، وذلك من خلال التنافس مع عدد من المنتخبات العربية التي تتمتع بمستويات فنية عالية.

وأعرب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم عن ترحيب قطر بجميع الأشقاء والأصدقاء في هذه البطولة الجديدة التي ستمثل محطة مهمة لتحسين تجربة المشجعين، واختبار الجاهزية التشغيلية قبل عام من انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.

ويشارك في منافسات كأس العرب 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هي: قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن بين منتخبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يشارك في بطولة كأس العرب: السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.