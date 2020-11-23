"مُقلّد ومضحك".. سخرية من الشعار الجديد للدوري المصري عبر مواقع التواصل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الشعار الرسمي الخاص للموسم الجديد من الدوري المحلي، وظهر الشعار في حفل قرعة مباريات الدوري التي جرت اليوم الاثنين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شكل الشعار الجديد للدوري المصري، الذي لاقى سخرية كبيرة، وتشبيهات مختلفة بطريقة كوميدية كما هو معتاد من الجماهير المصرية.

ورأى مغردون أن الشعار مُقلد ومستوحى من شعار الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في حين شبهه آخرون بشعار نادي بيراميدز المصري.

شعار الدوري المصري الجديد فهل هذا وجه مصري ام وجه ياباني ام وجه صيني لابو الهول وما اوجه الشبه بينه وبين شعار الدوري الانجليزي وكدهون pic.twitter.com/8AacWj9lRZ — Tarek Ramadan (@traek667005) November 23, 2020

ولجأ بعض الناشطين إلى إجراء مقارنات بين صورة الشعار الجديد وصور أخرى مشابهة لممثلين وشخصيات بطريقة ساخرة، واصفين شكله بـ"المضحك"، وبأنه لا يليق باسم الدوري المصري وتاريخه.

هو ده شعار الدورى المصرى الجديد ولا شعار بيراميدز 🤔🤔 https://t.co/AGFMFMvfiL — Mohamed yassin ❤🦅🇪🇬✌ (@mohmmadyassin1) November 23, 2020

هو مضايق سيكا ولا أنا بيتهيألي .. شعار الدوري المصري الجديد. pic.twitter.com/3xFHdF3DjC — Amr Gaballah (@AmroGaballah) November 23, 2020

شعار الدورى المصرى الجديد !!!!!!!! pic.twitter.com/kSF0pIdaIV — دبور 🇿🇦 (@Daboorspirit) November 23, 2020

شعار الدوري المصري الجديد 👇 pic.twitter.com/PLzQDu3yBY — Mustafa elshaat (@Mustafa83129) November 23, 2020

ووفق تصريحات رئيس لجنة المسابقات مازن مرزوق، فإن الموسم الجديد للدوري المصري سينطلق في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ضيفه "مصر المقاصة"، في حين يلعب الزمالك وصيف الموسم الماضي ضد مضيفه "المقاولون العرب"، وسيلتقي الغريمان في كلاسيكو الكرة المصرية في الجولة الرابعة من المسابقة.