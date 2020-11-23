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كرة قدم

"مُقلّد ومضحك".. سخرية من الشعار الجديد للدوري المصري عبر مواقع التواصل

مقر الاتحاد المصري لكرة القدم (رويترز)
مقر الاتحاد المصري لكرة القدم (رويترز)
23/11/2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الشعار الرسمي الخاص للموسم الجديد من الدوري المحلي، وظهر الشعار في حفل قرعة مباريات الدوري التي جرت اليوم الاثنين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شكل الشعار الجديد للدوري المصري، الذي لاقى سخرية كبيرة، وتشبيهات مختلفة بطريقة كوميدية كما هو معتاد من الجماهير المصرية.

ورأى مغردون أن الشعار مُقلد ومستوحى من شعار الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في حين شبهه آخرون بشعار نادي بيراميدز المصري.

ولجأ بعض الناشطين إلى إجراء مقارنات بين صورة الشعار الجديد وصور أخرى مشابهة لممثلين وشخصيات بطريقة ساخرة، واصفين شكله بـ"المضحك"، وبأنه لا يليق باسم الدوري المصري وتاريخه.

 

ووفق تصريحات رئيس لجنة المسابقات مازن مرزوق، فإن الموسم الجديد للدوري المصري سينطلق في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ضيفه "مصر المقاصة"، في حين يلعب الزمالك وصيف الموسم الماضي ضد مضيفه "المقاولون العرب"، وسيلتقي الغريمان في كلاسيكو الكرة المصرية في الجولة الرابعة من المسابقة.

المصدر : خدمة سند

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