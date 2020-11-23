"مُقلّد ومضحك".. سخرية من الشعار الجديد للدوري المصري عبر مواقع التواصل

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكره المصري، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على حضور 10 آلاف مشجع لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك الجمعة بملعب القاهرة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الشعار الرسمي الخاص للموسم الجديد من الدوري المحلي، وظهر الشعار في حفل قرعة مباريات الدوري التي جرت اليوم الاثنين.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شكل الشعار الجديد للدوري المصري، الذي لاقى سخرية كبيرة، وتشبيهات مختلفة بطريقة كوميدية كما هو معتاد من الجماهير المصرية.
ورأى مغردون أن الشعار مُقلد ومستوحى من شعار الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في حين شبهه آخرون بشعار نادي بيراميدز المصري.
شعار الدوري المصري الجديد فهل هذا وجه مصري ام وجه ياباني ام وجه صيني لابو الهول وما اوجه الشبه بينه وبين شعار الدوري الانجليزي وكدهون pic.twitter.com/8AacWj9lRZ
— Tarek Ramadan (@traek667005) November 23, 2020
ولجأ بعض الناشطين إلى إجراء مقارنات بين صورة الشعار الجديد وصور أخرى مشابهة لممثلين وشخصيات بطريقة ساخرة، واصفين شكله بـ"المضحك"، وبأنه لا يليق باسم الدوري المصري وتاريخه.
هو ده شعار الدورى المصرى الجديد ولا شعار بيراميدز 🤔🤔 https://t.co/AGFMFMvfiL
— Mohamed yassin ❤🦅🇪🇬✌ (@mohmmadyassin1) November 23, 2020
هو مضايق سيكا ولا أنا بيتهيألي .. شعار الدوري المصري الجديد. pic.twitter.com/3xFHdF3DjC
— Amr Gaballah (@AmroGaballah) November 23, 2020
شعار الدوري المصري الجديد#نهائى_إفريقيا #الاهلي #الزمالك pic.twitter.com/wfSMtPCOG4
— علي ابن اللمسي (@aliahme40046081) November 23, 2020
شعار الدورى المصرى الجديد !!!!!!!! pic.twitter.com/kSF0pIdaIV
— دبور 🇿🇦 (@Daboorspirit) November 23, 2020
شعار الدوري المصري الجديد 👇 pic.twitter.com/PLzQDu3yBY
— Mustafa elshaat (@Mustafa83129) November 23, 2020
ووفق تصريحات رئيس لجنة المسابقات مازن مرزوق، فإن الموسم الجديد للدوري المصري سينطلق في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ضيفه "مصر المقاصة"، في حين يلعب الزمالك وصيف الموسم الماضي ضد مضيفه "المقاولون العرب"، وسيلتقي الغريمان في كلاسيكو الكرة المصرية في الجولة الرابعة من المسابقة.