ليفربول الجريح يزاحم توتنهام على صدارة الدوري الإنجليزي

تجاوز نادي ليفربول أزمة الغيابات الكثيرة وحقق فوزا كبيرا على ليستر سيتي 3-صفر ليزاحم توتنهام على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ختام مواجهات الأحد من المرحلة التاسعة، أنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجل أحدهما لاعب ليستر جوني إيفانز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21، في حين سجل ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 86.

ورفع ليفربول رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف توتنهام، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وهذا هو الفوز السادس لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، في حين أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لفريق ليستر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات.

وشهدت مباريات الأحد تعادل أرسنال مع ليدز يونايتد سلبيا، وفوز إيفرتون على فولهام 3-2، وويستهام على شيفيلد يونايتد 1-صفر.