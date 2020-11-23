صلاح وكيتا.. خبر حلو وآخر مر من كلوب

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن النجم المصري محمد صلاح يستطيع العودة للمشاركة في المران بعدما جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية.

وأصيب صلاح بفيروس كورونا خلال الوجود مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الأسبوع الماضي، وغاب عن الفوز 3-0 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وقال كلوب "هذا ما سمعته أن النتيجة سلبية.. أعتقد بدءا من الآن سيكون موجودا في كل الاختبارات، يوم الاثنين سنخضع لفحص من الـ"يويفا" (UEFA)، وأنا متأكد أنه سيكون حاضرا".

وأضاف "يستطيع المران معنا.. سنخضع لاختبارين في اليومين المقبلين لذا سيتم اختباره".

وأكد كلوب أن لاعب الوسط نابي كيتا تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام ليستر لينضم لقائمة المصابين الطويلة، التي تضم أيضا فيرجيل فان دايك وجو غوميز وترينت ألكسندر-أرنولد.

وخرج كيتا بعد مرور 53 دقيقة، وشارك نيكو ويليامز بدلا منه.

وقال كلوب عن كيتا "هو يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ولم يكن بوسعه اللعب؛ وإلا لكان استمر في الملعب".

ويلعب ليفربول مع أتلانتا في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء.