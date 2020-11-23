فوز جديد لميلان وإبراهيموفيتش يتفوق على رونالدو في صراع الهدافين

قاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي فقدها لعدة ساعات، عقب فوز الفريق اللومباردي 3-1 على مضيفه نابولي الأحد في قمة مباريات المرحلة الثامنة للمسابقة.

وتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع إبراهيموفيتش في الدقيقتين 20 و54، لينفرد بصدارة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وأشعل نابولي المباراة من جديد عقب تسجيل درييس ميرتينز هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، غير أن معاناة الفريق السماوي تضاعفت في اللقاء بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه تيموي باكايوكو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 65.

واستغل ميلان النقص العددي في صفوف منافسه عقب تسجيل النرويجي ينس بيتر هاوجي الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في قمة الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ساسولو، الذي كان قد ارتقى للصدارة مؤقتا عقب فوزه 2-صفر على مضيفه فيرونا في وقت سابق.

في المقابل، تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة ليبقى في المركز الخامس في ترتيب البطولة.