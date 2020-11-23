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بانتظار موافقة الأمن المصري.. الجماهير تتأهب لحضور نهائي أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

نهائي "القرن" في دوري أبطال أفريقيا سيجمع الأهلي (يمين) والزمالك (رويترز)
نهائي "القرن" في دوري أبطال أفريقيا سيجمع الأهلي (يمين) والزمالك (رويترز)
23/11/2020

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكره المصري، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (Caf) وافق على حضور 10 آلاف مشجع لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر له يوم الجمعة المقبل بملعب القاهرة.

وقال فضل -في تصريحات تليفزيونية اليوم الاثنين- إن "كاف" وافق على حضور هذا العدد من الجماهير، والاتحاد المصري للكرة ينتظر قرار الأمن لحسم الأمر بشكل نهائي، خلال 48 ساعة.

وأضاف فضل "نسعى لإقامة نهائي دوري الأبطال يليق باسم مصر، ولسنا مهتمين بهوية حكم المباراة النهائية لأن طرفي المباراة مصري".

وأوضح فضل "حفل قرعة الموسم الجديد للدوري المحلي يقام اليوم.. والقرعة لن تكون موجهة، ويسحبها حازم إمام وعماد متعب، والكشف عن شعار جديد للدوري المصري".

المصدر : وكالات

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