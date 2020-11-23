أصغر لاعب بتاريخ البوندسليغا.. موكوكو على موعد تكرار إنجازه في دوري الأبطال

بات بإمكان يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، أن يصبح غدا الثلاثاء أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد اختياره ضمن قائمة الفريق.

وأكد دورتموند، اليوم الاثنين، أن موكوكو الذي دخل عامه الـ16 يوم الجمعة الماضي، سجل في الوقت المناسب لدى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لمواجهة كلوب بروج البلجيكي.

وقال لوسيان فافر المدير الفني للفريق "سنرى، لدينا العديد من الخيارات في الهجوم"، محذرا من التوقعات العالية حول مشاركة موكوكو.

وبات موكوكو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا)، بعدما شارك بديلا في مباراة الفريق أمام هيرتا برلين التي فاز بها دورتموند 5-2، في الدقيقة 85، بعمر 16 عاما ويوم واحد فقط.

وفي حالة عدم مشاركة موكوكو أمام كلوب بروج، سيكون لديه فرصة إضافية لكسر رقم النيجيري سيلستين بابايارو الذي لعب لفريق أندرلخت البلجيكي بعمر 16 عاما و87 يوما عام 1994.

ورغم ذلك اعترف فافر، أن فريقه ربما تطرأ عليه بعض التغييرات في ظل الجدول المزدحم بالمباريات بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 خلال الموسم الجاري.

وأضاف "سنواصل العمل بنظام المداورة، هذا ضروري، أن تخوض 10 مباريات في 30 يوما هذا أمر صعب".

وربما يكون الجناح الإنجليزي جادون سانشو، الذي امتثل للراحة في مواجهة هيرتا برلين، واحد من هؤلاء اللاعبين المتوقع عودتهم.

وكان دورتموند فاز على كلوب بروج في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، لكن فافر الذي يتصدر فريقه المجموعة السادسة، قال إن فريقه لن يتعامل مع أي شيء على أنه مضمون، مؤكدا أن "الفريق البلجيكي جيد للغاية".