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السلطان يحكم هذا الزمان.. أرقام خرافية لإبراهيموفيتش "العجوز" مع ميلان

إبراهيموفيتش يتصدر قائمة هدافي الكالتشيو (رويترز)
إبراهيموفيتش يتصدر قائمة هدافي الكالتشيو (رويترز)
23/11/2020

على مشارف الأربعين لا يزال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، يسجل الأهداف ويتصدر قائمة الهدافين ويقود فريقه لصدارة الدوري الإيطالي.

فالسلطان بات العمر بالنسبة له مجرد رقم وإحصاءاته تثبت أنه يزداد تألقا مع تقدمه في السن.

فمنذ عودته إلى الميلان في يناير/كانون الثاني لم يسجل "إيبرا" فقط الأهداف بل صنع أيضا لزملائه:

– موسم 2019-2020: سجل 10 أهداف في 18 مباراة وصنع 8 أخرى

– موسم 2020-2021: سجل 10 أهداف في 6 مباريات وصنع هدفا

وأكثر من ذلك فالسويدي الدولي السابق الذي يتصدر قائمة هدافي الكالتشيو بـ10 أهداف متقدما بهدفين عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، سجل في 8 مباريات بالكالتشيو على التوالي منذ مباراة كالياري نهاية الموسم الماضي والثنائية التي سجلها أمس في مواجهة نابولي والتي انتهت بفوز "الروسونيري" 3-1.

أهداف زلاتان وتمريراته الحاسمة قادت "الروسونيري" لتصدر جدول الكالتشيو بـ20 نقطة من 8 مباريات وليكون المتصدر الوحيد لأحد الدوريات الخمسة الكبرىوالذي لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة المحلية.

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