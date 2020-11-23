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اتحاد الجزائر يقيل مدربه الفرنسي بسبب عدم احترام السلطات

تشيكوليني تولى تدريب اتحاد الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي (مواقع التواصل الاجتماعي)
تشيكوليني تولى تدريب اتحاد الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/11/2020
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آخر تحديث
23/11/2020
(مكة المكرمة) 12:34 AM

أعلن نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم الأحد فسخ عقد مدربه الفرنسي فرانسوا تشيكوليني بسبب ارتكابه "خطأ جسيما" في أعقاب الخسارة أمام شباب بلوزداد 2-1 السبت في نهائي كأس السوبر الجزائري.

وأوضح النادي في بيان أن تشيكوليني رفض الصعود للمنصة الشرفية لتسلم الميدالية الخاصة به، وأكد النادي أن "احترام السلطات العليا للبلاد هو خط أحمر لا يجب تجاوزه".

وأشرف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد على تسليم كأس السوبر للفريق المتوج وتكريم أعضاء الفريقين، في حضور وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، ومستشارين لرئيس البلاد عبد المجيد تبون.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن رئيس نادي اتحاد الجزائر جلول عاشور قوله " تشيكوليني أخطأ، وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك، سنبلغه بقرار إقالته اليوم. كان متأثرا بالخسارة، ولكن هذا ليس سببا لعدم احترام المراسم المصاحبة لكأس السوبر".

وأضاف عاشور "طُلب منه الصعود إلى المقصورة الشرفية لاستلام ميداليته، لكنه تمسك بموقفه. نحن محبطون وغاضبون من سلوكه الغريب. لن نترك هذا الأمر يمر دون أن نتخذ الإجراءات المناسبة. حتى المدير الرياضي (عنتر يحيى) تفاجأ بتصرف تشيكوليني الذي لم يظهر منذ مساء السبت".

وأشار عاشور إلى أن إدارة اتحاد الجزائر ستكلف المدرب المساعد بقيادة الفريق مؤقتا في انتظار تعيين مدرب جديد.

وأصبح تشيكوليني أول مدرب يقال في الدوري الجزائري المقرر انطلاقه الجمعة المقبل، علما بأنه التحق باتحاد الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : وكالات

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