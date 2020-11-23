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إيقاف وغرامة.. رئيس الكاف متهم بالفساد واستغلال المنصب

فيفا أوقف أحمد أحمد الملغاشي 5 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم (رويترز)
فيفا أوقف أحمد أحمد الملغاشي 5 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم (رويترز)
23/11/2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم، الاثنين، أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة أوقفت أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" (CAF) مدة 5 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وأوضح الفيفا -في بيان نشره بموقعه على الإنترنت- أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه رئيسا للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.

وأضاف البيان "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد أحمد انتهك المواد 15 و20 و25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بإيقاف ممارسته لجميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة 5 سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري (220 ألف دولار)".

وتابع البيان "تعلق التحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه رئيسا للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة "تاكتيكال ستيل" (Tactical Steel) للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى".

وختم البيان "أخطر السيد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف".

وكان الأمين العام الأسبق للكاف الراحل عمرو فهمي، وجه إلى أحمد قبل عامين اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي، وذلك عقب تعيينه بمنصبه نهاية عام 2017.

وبنهاية عام 2018 اشتدت الخلافات بين أحمد وفهمي؛ إلا أنه غاب عن الكاف لظروف مرضه بسرطان في الدماغ، لكنه عاد في مارس/آذار 2019 من رحلة العلاج، وقرر إرسال شكوى بجميع المخالفات للجنة القيم بالفيفا واللجنة التنفيذية في الكاف ضد رئيسه، مما دفع رئيس الاتحاد إلى إقالة فهمي من منصبه.

وترحم مغردون على الراحل فهمي، الذي أثار قضايا الفساد ضد رئيس الكاف قبل وفاته، مشيرين إلى أن تعبه لم يذهب هدرا، وكان محقا وواثقا في خطواته "وحقه عاد له اليوم" بفضح أحمد أحمد.

المصدر : خدمة سند + وكالات

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