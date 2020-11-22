6 إصابات تعقد مهمة كومان.. أزمة برشلونة تتفاقم بغياب بيكيه وسيرجي روبرتو لفترة طويلة

يواجه برشلونة أزمة إصابات موازية لأزمة النتائج بعد استبعاد المدافعين جيرار بيكيه وسيرجي روبرتو لفترة طويلة للإصابة خلال الخسارة 1-صفر من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وذكر تقرير طبي لبرشلونة -اليوم الأحد- أن قلب الدفاع المخضرم بيكيه الذي غادر الملعب وهو يعرج ويقاوم دموعه في الشوط الثاني، أصيب بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي.

ولم يحدد البيان مدة غياب بيكيه لكن تقارير وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى غيابه مدة تتراوح بين 3 و5 أشهر.

كما تعرض الظهير الأيمن سيرجي روبرتو لإصابة بعضلات الفخذ، وأوضح برشلونة أنه قد يغيب شهرين.

وانضم المدافعان إلى قائمة الغائبين بجانب صمويل أومتيتي، ورونالد أراوخو، ليصبح أمام المدرب رونالد كومان 3 خيارات فقط في الدفاع، وتشمل كليمو لينغليه، وجوردي ألبا، وسرجينيو ديست عند زيارة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

كما يفتقد برشلونة جهود المهاجم أنسو فاتي خلال الأشهر الأربعة المقبلة عقب الخضوع لجراحة في الركبة الشهر الحالي، في حين تعرض لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس لمشكلة في الركبة، لكنه سيعود إلى اللعب في نهاية الشهر.

وبهدف يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو خسر برشلونة للمرة الثالثة في 8 مباريات في الدوري، ليتراجع إلى المركز العاشر بفارق 9 نقاط خلف أتلتيكو والمتصدر ريال سوسيداد.