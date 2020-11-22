يتقاسم صدارة الهدافين مع إبراهيموفيتش.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كالياري

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين خلال المباراة في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز لاتسيو على كروتوني 2-صفر، وتعادل أتلانتا مع مضيفه سبيزيا سلبيا.

وتقمص رونالدو دور البطولة ليوفنتوس بتسجيله هدفي اللقاء (38 و42)، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين مقاسمة مع زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في حين توقف رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز الـ11.