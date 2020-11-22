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يتقاسم صدارة الهدافين مع إبراهيموفيتش.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كالياري

رونالدو سجل هدفي الفوز ليوفنتوس في مرمى كالياري (رويترز)
رونالدو سجل هدفي الفوز ليوفنتوس في مرمى كالياري (رويترز)
21/11/2020

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين خلال المباراة في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز لاتسيو على كروتوني 2-صفر، وتعادل أتلانتا مع مضيفه سبيزيا سلبيا.

وتقمص رونالدو دور البطولة ليوفنتوس بتسجيله هدفي اللقاء (38 و42)، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين مقاسمة مع زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في حين توقف رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز الـ11.

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ذكر تقرير إسباني أن كريستيانو رونالدو لن يتمكن من اللعب مع يوفنتوس ضد برشلونة، الأربعاء القادم، بالجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا؛ بسبب إيجابية الاختبار الثاني، الذي أجراه بعد إصابته بفيروس كورونا.

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سجل اللاعب البديل فيليبي كايسيدو هدفا في الوقت الضائع وقاد لاتسيو لتعادل ثمين 1-1 مع ضيفه يوفنتوس بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليحرمه من نقطتين غاليتين في رحلة الدفاع عن لقبه.

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