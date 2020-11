هالاند وموكوكو يكتبان التاريخ مع دورتموند في البوندسليغا

قدّم الفتى الذهبي إيرلينغ هالاند سيمفونية رائعة قبل أن يترك المسرح لزميله اليافع يوسوفا موكوكو الذي دخل تاريخ دوري كرة القدم الألماني (البوندسليغا) من أوسع أبوابه في ليلة خطف فيها بوروسيا دورتموند الأضواء من جميع منافسيه.

وجاء العنوان الرئيس لصحيفة "بيلد" (Bild) -اليوم الأحد- "هالاند.. موكوكو.. التاريخ"، "هالاند فرش السجادة الحمراء لموكوكو".

وسجل هالاند (20 عاما) 4 أهداف ليقود دورتموند إلى اكتساح مضيفه هيرتا برلين 5-2 مساء أمس السبت، وليصبح أصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا ينال لقب "سوبر هاتريك".

وغادر المهاجم النرويجي الملعب في الدقيقة 85 ليمنح فرصة تاريخية لموكوكو الذي أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في البوندسليغا وذلك في اليوم التالي لاحتفاله بعيد ميلاده الـ16.

وكتب موكوكو عبر حسابه على شبكة إنستغرام "يالها من ليلة.. سعيد للغاية بتسجيل ظهوري الأول، لكنني سعيد أكثر بالنقاط الثلاث، لا يوجد أي شيء يمكنه أن يصف هذا الشعور.. شكرا شكرا".

وأثنى هالاند على موكوكو الذي سجل 141 هدفا في 88 مباراة على مستوى فريق الناشئين تحت 17 عاما والشباب تحت 19 عاما في دورتموند.

وقال هالاند "سعيد للغاية من أجل يوسوفا، أود أن ألعب إلى جواره في بعض الأحيان".

وأضاف "أعتقد أنه أحد أكبر المواهب في العالم حاليا، إنه لايزال في يومه الأول بعد بلوغه الـ16 وهو يلعب بشكل مذهل، ينتظره مستقبل رائع".

وحطم موكوكو الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم نوري شاهين بفارق بلغ نحو عام كامل، حيث سجل شاهين ظهوره الأول في البوندسليغا عبر بوابة دورتموند وهو في الـ16 و330 يوما، وذلك في عام 2005.

ونقل دورتموند عن شاهين قوله "كان واضحا أن موكوكو هو الشخص الذي سيحطم هذا الرقم، أنا سعيد أن واحدا من بيننا هو الذي حطمه، أتمنى لك كل التوفيق عزيزي يوسوفا".

وكانت هذه مبادرة ذكية من المدرب لوسيان فافر، لأن الضجيج المصاحب للظهور الأول لموكوكو سيهدأ تدريجيا، وهو شيء يحتاجه دورتموند لحماية نجومه الصغار.

وقال فافر إن "الظهور الأول كان جيدا بالنسبة له، وبالنسبة للفريق. من المهم أن يدرك أنه أصبح جزءا من الفريق الأول الآن، ولدينا العديد من اللاعبين الشباب في الهجوم والدفاع، من اليافعين جدا".

لكن أغلب الأضواء سلطت نحو هالاند الذي تُوج أمس أيضا بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 21 عاما في الدوريات الأوروبية الكبرى.

So happy to have been awarded with the Golden Boy 2020 🤩 Thanks to everyone who voted for me. This is pure inspiration to work even harder and try to always do better!#GoldenBoy2020 @tuttosport pic.twitter.com/MmdcBgjTZI

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 22, 2020