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كلوب المطلب الأول للجماهير.. فليك يتمسك ببايرن ميونخ ويرفض التفكير بتدريب ألمانيا

إنريكي (يمين) يواسي لوف بعد الهزيمة التاريخية (غيتي)
إنريكي (يمين) يواسي لوف بعد الهزيمة التاريخية (غيتي)
22/11/2020

يعيش المنتخب الألماني أزمة كبيرة جراء الهزيمة التاريخية أمام إسبانيا بـ6 أهداف نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، وقد طُرحت العديد من الأسماء لتدريبه خلفا للمدرب الحالي يواخيم لوف الذي حمّلته غالبية الجماهير المسؤولية.

وصرح هانزي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأنه "لا يهدر تفكيره" بشأن شغل وظيفة مدرب المنتخب الألماني.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاغ" (Welt am Sonntag) الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال فليك (55 عاما) "أنا مرتبط هنا بعقد، ولدي فريق رائع وأعمل لصالح ناد رائع، وهناك الكثير من الأمور الملائمة في الوقت الراهن".

يشار إلى أن اسم فليك طُرِح مرارا ليخلف يواخيم لوف في قيادة المنتخب الألماني، في ظل الأزمة التي يشهدها جراء الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الإسباني بـ6 أهداف نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، ولا سيما أن فليك كان مساعدا للوف في مونديال 2014 الذي فازت به ألمانيا.

وفي إشارة إلى هذه الهزيمة التي مُني بها المنتخب يوم الثلاثاء الماضي، قال فليك إن لوف "قدّم للمنتخب عملا ممتازا ودائما ما كان يراعي احتياجات الأندية، ومن المنطقي أن يتم توجيه النقد له بعد النتيجة، لكنه لا يغير شيئا في تقديري من أن المنتخب سيلعب دورا جيدا في بطولة أوروبا العام المقبل إذا أخذ الاستعداد المناسب، والسؤال عني (كخليفة للوف) ليس مطروحا بالنسبة لي".

وأبدى فليك تفهمه لتمسك لوف بالتخلي عن ضم توماس مولر وجيروم بواتينغ (وكلاهما من بايرن) وماتس هوملز (من بوروسيا دورتموند) إلى المنتخب، وقال إنه "قرر هذا وأنا أتفهم تماما تمسكه بقراره، وهذا أمر مشروع، والأمر يتعلق هنا بتطوير أداء اللاعبين الشباب، وثمة مواهب عظيمة قادمة، وهذا الطريق لا بأس به، وأنا مسرور للغاية بأن جيروم وتوماس يقدّمان أفضل أداء لبايرن".

وكانت نتائج استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس الرأي، لصالح محطة "آر تي إل" (RTL) ومحطة "إن تي في" (NTV)، يوم الأربعاء الماضي، أظهرت أن 66% من محبي كرة القدم في ألمانيا يؤيدون استقالة لوف، بينما وصلت هذه النسبة إلى قرابة 50% بين المواطنين الألمان.

وأعرب 62% من مؤيدي الاستقالة عن رغبتهم في تولي الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قيادة منتخب بلاده خلفا للوف، بينما أعرب 19% عن رغبتهم في تولي هانزي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أو توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المنصب.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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