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تصدّر قائمة هدافي البريميرليغ.. ثنائية لوين تعيد إيفرتون للانتصارات

لوين (وسط) يحتفل بهدفه الأول لإيفرتون (رويترز)
لوين (وسط) يحتفل بهدفه الأول لإيفرتون (رويترز)
22/11/2020
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آخر تحديث
22/11/2020
(مكة المكرمة) 06:00 PM

سجّل المتألق دومينيك كالفرت لوين هدفين وأضاف لاعب الوسط عبد الله دوكوري هدفه الأول مع إيفرتون، خلال الفوز 3-2 على فولهام اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليعود فريق المدرب كارلو أنشيلوتي للانتصارات بعد 3 هزائم متتالية في المسابقة.

والتقط المهاجم البرازيلي ريتشارليسون العائد من الإيقاف 3 مباريات، كرة مفقودة ومررها إلى كالفرت لوين ليحولها إلى الشباك محرزا هدفه التاسع في الدوري، بعد 42 ثانية من بداية اللقاء.

وتعادل فولهام عبر بوبي دي كوردوفا ريد في الدقيقة 15، لكن إيفرتون واصل تهديده ولم يكن محظوظا بعد إلغاء هدف لكالفرت لوين بسبب التسلل، كما أهدر ريتشارليسون محاولة بتسديدة منخفضة.

وتقدم الزوار مجددا حين تابع كالفرت لوين تمريرة لوكا ديني إلى الشباك، ليتصدر ترتيب الهدافين في البريميرليغ برصيد 10 أهداف.

وواصل ديني نشاطه وصنع الهدف الثالث بتمريرة عرضية متقنة، حولها دوكوري برأسه إلى داخل المرمى في الدقيقة 35، مفتتحا رصيد أهدافه مع إيفرتون بعد انتقاله من واتفورد هذا الموسم.

وانزلق إيفان كافاليرو لاعب فولهام أثناء تنفيذ ركلة جزاء ليسدد خارج المرمى في الشوط الثاني، بينما نجح البديل روبن لوفتوس تشيك في تقليص الفارق من تسديدة غيّرت اتجاهها، بعد أن اصطدمت الكرة بمدافع إيفرتون ييري مينا.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز 17.

المصدر : رويترز

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