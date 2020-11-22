"لا تقلقوا".. بالفيديو: زيدان متجهما عقب تعادل ريال مدريد المخيب مع فياريال

ظهر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان متجهما وأصر على أن فريقه كان يستحق المزيد بعد التعادل 1-1 مع فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم أفضلية منافسه أغلب فترات الشوط الثاني.

وتقدم ريال -الذي افتقد عدة لاعبين منهم القائد سيرجيو راموس والمهاجم كريم بنزيمة- بهدف مبكر بعد دقيقتين بفضل ضربة رأس من ماريانو دياز لكنه لم يسدد أي كرة أخرى على المرمى طوال اللقاء.

وهيمن فياريال على الشوط الثاني، ورغم أنه سدد كرة واحدة أيضا على المرمى، عندما نفذ جيرار مورينو ركلة الجزاء بنجاح، فإنه سدد 13 كرة بصفة عامة وكان قريبا من خطف هدف الانتصار بعد فرصة خطيرة للاعبه تاكيفوسا كوبو في اللحظات الأخيرة.

ورغم ذلك شاهد زيدان المباراة بشكل مختلف.

وقال المدرب الفرنسي للصحفيين "أشعر أن نقطة واحدة قليلة جدا.. لقد كنا نستحق المزيد بناء على طريقة لعبنا وخاصة في الشوط الأول، وأنا منزعج لأننا حصلنا على نقطة واحدة بعد هذا المجهود المبذول".

وظهر القلق على وجه زيدان، الذي نفى تقارير تتحدث عن طلب إيسكو الرحيل في يناير/كانون الثاني، خلال الرد على الأسئلة لكنه قال إن مستوى الفريق لم يؤثر على روحه وحماسه.

وفاز بطل إسبانيا 6 مرات فقط في 12 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، وبات يحتل المركز الرابع في الدوري بعد هذا التعادل.

وقال زيدان "لديّ الحماس ذاته في أداء المهمة كما هي الحال دائما، وسأبقى أملك المشاعر نفسها طوال وجودي هنا ولا تقلقوا".

وأضاف في رسالة للصحفيين والإعلاميين "أنتم تركزون على أداء عملكم، وأنا سأستمر في التركيز على عملي".