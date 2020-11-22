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سقط بالاختبار الثاني.. بالفيديو: كومان لا يصدق سوء دفاع برشلونة أمام أتلتيكو

كاراسكو يصوب الكرة التي أسفرت عن هدف فوز أتلتيكو على برشلونة (غيتي)
كاراسكو يصوب الكرة التي أسفرت عن هدف فوز أتلتيكو على برشلونة (غيتي)
22/11/2020

بدا أن رونالد كومان مدرب برشلونة لا يستطيع أن يصدق الخطأ المرتكب من لاعبيه في مباراة انتهت بالخسارة 1-صفر أمام أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مساء أمس السبت.

واستغل يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو تقدم لاعبي برشلونة إلى الأمام أثناء فقدان جيرار بيكيه الكرة في منتصف ملعب المنافس، وتلقى تمريرة أنخيل كوريا وراوغ الحارس مارك-أندريه تير شتيغن خارج منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة في المرمى الخالي ليسجل الهدف قبل الاستراحة.

وقال كومان "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا باستقبال مثل هذا الهدف. جاء بسبب خطأ من جانبنا ولا يمكن تحمل فقدان الكرة بمثل هذه الطريقة واستقبال الهدف في هذا الوقت المتأخر للشوط الأول".

وأضاف "يكون من الصعب صناعة فرص عديدة أمام أتلتيكو، لكن عندما تفقد الكرة أمام هذا المنافس، يجب أن نتصرف بشكل أفضل من ذلك".

وخسر المدرب الهولندي 3 مرات في 8 مباريات بالدوري، وسقط أمام أكبر غريمين، حيث تعثر 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد قبل هزيمته أمس أمام أتلتيكو.

ويقبع برشلونة -الذي توج بلقب الدوري 8 مرات في آخر 12 موسما- في المركز العاشر ويتأخر بـ9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وريال سوسيداد المتصدر.

وقال كومان "لا أشعر بالقلق من موقعنا في جدول الدوري الآن. نحتاج فقط إلى التركيز على الفوز بسلسلة مباريات متتالية، وهذا أهم شيء في الوقت الحالي".

وأضاف "المدرب هو المسؤول الأول عن نتائج الفريق ويجب عليّ أن أستمر في الثقة باللاعبين المتاحين، لكن يجب علينا تطوير الجوانب الدفاعية والهجومية".

ورفض كومان تكهنات بإمكانية فقدان الثقة فيه من جانب اللاعبين أو إدارة النادي.

وقال مدرب هولندا السابق "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. نحتاج فقط إلى العمل الجاد على تحسين النتائج".

وأضاف "فعل اللاعبون كل شيء لمحاولة التعادل حتى الثانية الأخيرة ويجب أن نحافظ على هذا التوجه في مبارياتنا المقبلة".

وازدادت متاعب برشلونة بإصابة بيكيه في الركبة، بينما ذكرت تقارير أنه ربما يغيب 6 أسابيع. وأصيب سيرجي روبرتو في الفخذ.

المصدر : رويترز

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