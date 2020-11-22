أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة في الليغا لأول مرة منذ 10 سنوات

وجه أتلتيكو مدريد صفعة جديدة إلى برشلونة في مسيرته بالموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب عليه بهدف نظيف في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وواصل أتلتيكو انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي ورفع رصيده إلى 20 نقطة، ليزاحم ريال سوسييداد في صدارة جدول المسابقة، محققا أول فوز له على برشلونة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإسباني منذ أكثر من 10 أعوام وبالتحديد منذ الفوز عليه 2-1 في 14 فبراير/شباط 2010، علما بأن مواجهاتهما في كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا شهدت أكثر من فوز لأتلتيكو في السنوات الماضية.

وفي المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر حيث مني بالهزيمة الثالثة مقابل 3 انتصارات وتعادلين في 8 مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم، وهو العدد نفسه الذي خاضه أتلتيكو من المباريات حتى الآن.

وكان الشوط الأول في طريقه للانتهاء بالتعادل السلبي، لكن لاعب الوسط البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو استغل خطأ فادحا من حارس المرمى الألماني الدولي مارك أندري تير شتيغن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسجل هدف المباراة الوحيد.

اتلتيكو مدريد 1 × 0 برشلونة | هدف كاراسكو HD حسابي الاساسي : @F10HD_ pic.twitter.com/2GTF3N2ZHI — فهد! (@_FMESSI) November 21, 2020

وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لأتلتيكو، وهو الفوز الخامس على التوالي للفريق والسادس مقابل تعادلين فقط في المباريات الثمانية التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وما زال أتلتيكو هو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الموسم الحالي للدوري الإسباني حتى الآن.