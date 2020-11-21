يدرب الفريق عن بعد.. مدرب الهلال السعودي يقوده من المنزل في مباراة النصر

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي الهلال السعودي بدأ التنسيق مع إدارة ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لتجهيز غرفة الملابس بشاشات وربطها بالبث المباشر، تمهيدا لربط الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق بلاعبيه، خلال مواجهة الديربي أمام النصر.

ويلتقي الهلال النصر بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، في الوقت الذي يستمر فيه غياب لوشيسكو، حيث يخضع للعزل الطبي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها عن الترتيبات التي يجريها الهلال، وأن لوشيسكو سيعقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي عن بعد مع لاعبيه اليوم السبت قبل التدريب الرئيسي للمباراة، حيث سيشرح لهم التكتيك والطريقة التي يرغب في انتهاجها أثناء المباراة.

وأوضحت المصادر أن المدرب الروماني سيشرف على المباراة فنيا عن بعد، وسيلقي كلمته في الاجتماع الفني قبل انطلاقها، كما سيتواصل مع أحد المساعدين عبر اتصال مباشر لإعطاء التوصيات اللازمة للإيطالي كريستيانو باتشي مساعده الأول.