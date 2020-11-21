البث الحي
كرة قدم

يدرب الفريق عن بعد.. مدرب الهلال السعودي يقوده من المنزل في مباراة النصر

لوشيسكو يتابع تدريبات الهلال عن بعد وينقل التعليمات من خلال مساعده (رويترز)
لوشيسكو يتابع تدريبات الهلال عن بعد وينقل التعليمات من خلال مساعده (رويترز)
21/11/2020

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي الهلال السعودي بدأ التنسيق مع إدارة ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لتجهيز غرفة الملابس بشاشات وربطها بالبث المباشر، تمهيدا لربط الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق بلاعبيه، خلال مواجهة الديربي أمام النصر.

ويلتقي الهلال النصر بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، في الوقت الذي يستمر فيه غياب لوشيسكو، حيث يخضع للعزل الطبي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها عن الترتيبات التي يجريها الهلال، وأن لوشيسكو سيعقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي عن بعد مع لاعبيه اليوم السبت قبل التدريب الرئيسي للمباراة، حيث سيشرح لهم التكتيك والطريقة التي يرغب في انتهاجها أثناء المباراة.

وأوضحت المصادر أن المدرب الروماني سيشرف على المباراة فنيا عن بعد، وسيلقي كلمته في الاجتماع الفني قبل انطلاقها، كما سيتواصل مع أحد المساعدين عبر اتصال مباشر لإعطاء التوصيات اللازمة للإيطالي كريستيانو باتشي مساعده الأول.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

استبعاد الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إلغاء جميع مباريات نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وعدم احتساب نتائجه وفقا للمادة السادسة من لائحة البطولة.

المزيد من كرة قدم

أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة في الليغا لأول مرة منذ 10 سنوات

كاراسكو سجل هدف المباراة الوحيد (غيتي)

يتقاسم صدارة الهدافين مع إبراهيموفيتش.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كالياري

رونالدو سجل هدفي الفوز ليوفنتوس في مرمى كالياري (رويترز)

بعد إهانته ميسي.. قنبلة أخرى يكشفها مدير أعمال غريزمان السابق

حبر كثير سال عن علاقة ميسي بغريزمان (غيتي)

مورينيو يلقن غوارديولا درسا كرويا.. توتنهام يهزم مان سيتي ويتصدر البريميرليغ

مورينيو (يسار) ترك السيطرة لغوارديولا وقاد فريقه للفوز بالمباراة (غيتي)
الأكثر قراءة

حملة الرئيس تتجه للمحكمة العليا.. قاض فدرالي يرفض دعوى ترامب لإبطال أصوات البريد ببنسلفانيا

محامي ترامب رودي جولياني يتحدث قبل أيام عن خروقات شابت الانتخابات بولاية بنسلفانيا (رويترز)

ما السر الذي أخفته الملكة إليزابيث ووالدتها منذ قرن؟

الملكة إليزابيث ووالدتها كانتا على علم بالظروف التي تعيشها الشقيقتان نيريسا وكاثرين في المستشفى (غيتي إيميجز)

لقاح كورونا يحتاج مادة أخرى حتى ينقذ العالم.. ما هي؟

هل ستتمكن مصانع الثلج الجاف في العالم من تلبية الاحتياجات؟ (غيتي)

قال إن بلاده تسعى لإنهاء الخلاف مع قطر.. وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا طيبة وودية مع تركيا

الوزير فيصل بن فرحان: لم أر أرقاما تفيد بوجود مقاطعة للبضائع التركية بالسعودية(رويترز)