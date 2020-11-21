البث الحي
كرة قدم

يبحث عن الجاسوس.. أرتيتا غاضب من تسريب أخبار المشاجرات بين لاعبي أرسنال

أرتيتا لم ينفِ الواقعة لكنه يبحث عمن سربها (رويترز)
أرتيتا لم ينفِ الواقعة لكنه يبحث عمن سربها (رويترز)
21/11/2020

طوّر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أداء الدفاع، فاستقبل الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عددا أقل من الأهداف، لكن أمامه مهمة لمنع تسريب وسائل الإعلام لتفاصيل المشادات بين اللاعبين في المران وأسرار غرفة الملابس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدافع ديفيد لويز اشتبك مع لاعب الوسط داني سيبايوس في مران هذا الأسبوع.

ووصف سيبايوس عبر تويتر التقارير عن ذلك بأنها "زائفة"، بينما قال أرتيتا إن المشكلة انتهت، لكن المدرب الإسباني أبدى قلقا أكبر من تسريب أخبار الفريق، وقال للصحفيين -قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري غدا الأحد- "لا أحب انتشار أخبار الواقعة في كل مكان".

 

وأكد أنه سيبحث عن الجاسوس الذي سرّب المشاجرة، بقوله "سأحقق في كيفية تسريب الواقعة، فقد حدث هذا على عكس توقعاتي. نحتاج للخصوصية والثقة وستكون هناك توابع".

وواصل "هذه الرياضة تشمل احتكاكات وتدريبات قوية جدا، وهذه المواقف تحدث كثيرا".

وتورط سيبايوس -الذي يقضي موسمه الثاني في أرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد- في شجار سابق مع زميله إيدي نكيتياه خلال مران قبل مواجهة فولهام في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنهما تجاوزا الخلاف بنشر صورة لهما سويا بعد المباراة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة في الليغا لأول مرة منذ 10 سنوات

كاراسكو سجل هدف المباراة الوحيد (غيتي)

يتقاسم صدارة الهدافين مع إبراهيموفيتش.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كالياري

رونالدو سجل هدفي الفوز ليوفنتوس في مرمى كالياري (رويترز)

بعد إهانته ميسي.. قنبلة أخرى يكشفها مدير أعمال غريزمان السابق

حبر كثير سال عن علاقة ميسي بغريزمان (غيتي)

مورينيو يلقن غوارديولا درسا كرويا.. توتنهام يهزم مان سيتي ويتصدر البريميرليغ

مورينيو (يسار) ترك السيطرة لغوارديولا وقاد فريقه للفوز بالمباراة (غيتي)
الأكثر قراءة

حملة الرئيس تتجه للمحكمة العليا.. قاض فدرالي يرفض دعوى ترامب لإبطال أصوات البريد ببنسلفانيا

محامي ترامب رودي جولياني يتحدث قبل أيام عن خروقات شابت الانتخابات بولاية بنسلفانيا (رويترز)

ما السر الذي أخفته الملكة إليزابيث ووالدتها منذ قرن؟

الملكة إليزابيث ووالدتها كانتا على علم بالظروف التي تعيشها الشقيقتان نيريسا وكاثرين في المستشفى (غيتي إيميجز)

لقاح كورونا يحتاج مادة أخرى حتى ينقذ العالم.. ما هي؟

هل ستتمكن مصانع الثلج الجاف في العالم من تلبية الاحتياجات؟ (غيتي)

قال إن بلاده تسعى لإنهاء الخلاف مع قطر.. وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا طيبة وودية مع تركيا

الوزير فيصل بن فرحان: لم أر أرقاما تفيد بوجود مقاطعة للبضائع التركية بالسعودية(رويترز)