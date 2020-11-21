يبحث عن الجاسوس.. أرتيتا غاضب من تسريب أخبار المشاجرات بين لاعبي أرسنال

طوّر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أداء الدفاع، فاستقبل الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عددا أقل من الأهداف، لكن أمامه مهمة لمنع تسريب وسائل الإعلام لتفاصيل المشادات بين اللاعبين في المران وأسرار غرفة الملابس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدافع ديفيد لويز اشتبك مع لاعب الوسط داني سيبايوس في مران هذا الأسبوع.

ووصف سيبايوس عبر تويتر التقارير عن ذلك بأنها "زائفة"، بينما قال أرتيتا إن المشكلة انتهت، لكن المدرب الإسباني أبدى قلقا أكبر من تسريب أخبار الفريق، وقال للصحفيين -قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري غدا الأحد- "لا أحب انتشار أخبار الواقعة في كل مكان".

وأكد أنه سيبحث عن الجاسوس الذي سرّب المشاجرة، بقوله "سأحقق في كيفية تسريب الواقعة، فقد حدث هذا على عكس توقعاتي. نحتاج للخصوصية والثقة وستكون هناك توابع".

وواصل "هذه الرياضة تشمل احتكاكات وتدريبات قوية جدا، وهذه المواقف تحدث كثيرا".

وتورط سيبايوس -الذي يقضي موسمه الثاني في أرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد- في شجار سابق مع زميله إيدي نكيتياه خلال مران قبل مواجهة فولهام في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنهما تجاوزا الخلاف بنشر صورة لهما سويا بعد المباراة.