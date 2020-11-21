مورينيو يلقن غوارديولا درسا كرويا.. توتنهام يهزم مان سيتي ويتصدر البريميرليغ

انتزع توتنهام مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على نيوكاسل 2- صفر، وبرايتون على أستون فيلا 2-1.

وسجل هدفي "السبيرز" الكوري هيونغ مين سون (5)، والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (65).

ورفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ليفربول وليستر سيتي غدا الأحد، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وهذا الفوز هو السادس لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، في المقابل أصبحت هذه هي الخسارة الثانية لمان سيتي -الذي لديه مباراة مؤجلة- مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.