شاهد.. هدف لريال مدريد وحالة تحكيمية مثيرة للجدل

باتت الأهداف التي يسجلها ريال مدريد في الليغا والحالات التحكيمية المثيرة للجدل توأمين.

ففي الدقيقة الثانية من مواجهة فياريال وريال مدريد سجل المهاجم ماريانو دياز الهدف الأول للملكي، غير أن لاعبي "الغواصات الصفراء" اعترضوا على الهدف بعدما رفع الحكم المساعد رايته.

غير أن أوليفر أندوخار خبير التحكيم في "راديو ماركا" شرح الحالة بقوله "المساعد رفع الراية عندما رأى لوكاس فاسكيز في موقع تسلل، ولكنه لم يتدخل في اللعبة. وواصل داني كاربخال طريقه ومرر الكرة لدياز الذي سجل الهدف. الحكم هيرنانديز هيرنانديز كان صائبا في قراره والهدف صحيح".

واستمر تقدّم "الميرنغي" حتى الدقيقة 76، عندما سجل جيرارد مورينو هدف التعادل لفياريال من ضربة جزاء.

وبهذا التعادل، أخفق ريال مدريد في استعادة توازنه بعد الهزيمة في مباراته السابقة بالدوري أمام بلنسية، وأهدر نقطتين أخريين أمام فياريال.

وظل ريال مدريد في المركز الرابع، رافعا رصيده إلى 17 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد المتصدر.

هدف ماريانو دياز بعد ان مررها له كارفخال ..pic.twitter.com/t1mfFESU9h — عالم ريال مدريد (@madrid_wld) November 21, 2020

هدف الريال الاول ضد فياريال ماريانو دياز ريال مدريد 1-0فياريال pic.twitter.com/cvz0UQYaTJ — the football goals (@thefootballgoa2) November 21, 2020