رونالدو يحن لريال مدريد

حاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نسيان فريقه السابق ريال مدريد، الذي غادره عام 2018، وكان لا يريد معرفة أي شيء عنه أو سماع أخباره.

هذا الأمر تجلى في غياب "الدون" عن حفل فوز الكرواتي لوكا مودريتش بالكرة الذهبية.

ويقال إن العلاقات بين رونالدو وزملائه السابقين مقطوعة بشكل كلي، عدا التواصل المنتظم مع البرازيلي مارسيلو.

ولكن الأمور اختلفت بشكل جذري في الأشهر الأخيرة، بداية من مارس/آذار الماضي، عندما حضر "صاروخ ماديرا" إلى "البرنابيو" لمشاهدة فوز الميرينغي على برشلونة في الكلاسيكو بهدفين دون رد، ونسق زيارته لمعقل الملكي باتصال مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وفي الكلاسيكو الذي جرى الشهر الماضي، عبّر الهداف التاريخي للريال عن فرحته بفوز الأخير على برشلونة في الكامب نو 3-1.

كل هذه الأحداث تزامنت مع إشاعات تزعم بأن رونالدو يريد العودة لريال مدريد، أو على الأقل مغادرة يوفنتوس.

وتتحدث وسائل إعلام إيطالية عن أن إدارة فريق "السيدة العجوز" ستكون سعيدة في حال قرر رونالدو الرحيل؛ لتقليص فاتورة الرواتب الكبيرة التي باتت عبئا على النادي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

والمشكلة التي تواجه قائد منتخب البرتغال أن أي بلاد سيغادر إليها لن يجد مثل النظام الضريبي في إيطاليا، الذي يفرض ضريبة دخل ثابتة تصل في حدها الأقصى إلى 100 ألف يورو، وهذا ما شجع عددا كبيرا من اللاعبين على الانتقال إلى الكالتشيو.

ولكن بغض النظر عن عودة رونالدو إلى مدريد من عدمها، فعلاقة رونالدو بفريقه السابق الذي شهد تألقه تغيرت، ويسعى "صاروخ ماديرا" لإعادة بناء الجسور التي انهارت مع الميرينغي.

ويبدو أن ريال مدريد لا يضع عودته للفريق ضمن حساباته؛ بسبب راتبه المرتفع، ولأن المسؤولين في نادي العاصمة الإسبانية يظنون أن التجربة الثانية لرونالدو في البرنابيو لا تكون دائما فكرة جيدة.