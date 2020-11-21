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تفوق على فاتي وديفيز وسانشو.. هالاند يفوز بجائزة الفتى الذهبي

هالاند بدأ مشوار التتويج بالألقاب الفردية بجائزة "الفتى الذهبي" (رويترز)
هالاند بدأ مشوار التتويج بالألقاب الفردية بجائزة "الفتى الذهبي" (رويترز)
21/11/2020

اختارت صحيفة "توتو سبورت" (Tuttosport) الإيطالية الرياضية إرلينغ هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للفوز بجائزة " الفتى الذهبي"؛ ليكون أفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاما في 2020.

وتقدم اللاعب النرويجي (20 عاما) في هذا الاختيار على منافسه أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني، الذي جاء في المركز الثاني، وحل ثالثا ألفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونخ، ثم جادون سانشو لاعب دورتموند.

وكتبت الصحيفة أن "الفتى القادم من الجليد وخلجان النرويج ترك الجميع خلفه، وفاز بجدارة بجائزة الفتى الذهبي 2020".

وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.

من جانبه، كتب النادي على تويتر "إرلينغ هالاند فاز بالجائزة كأحسن لاعب ناشئ تحت 21 عاما الممنوحة من توتوسبورت، مبروك يا إرلينغ".

تجدر الإشارة إلى أن هالاند هو أول نرويجي وأول إسكندنافي يفوز بالجائزة، هو ثالث لاعب من الدوري الألماني يفوز بها، بعد ماريو جوتزه في 2011 وريناتو سانشيز في 2016.

وكان البرتغالي جواو فليكس فاز بهذه الجائزة العام الماضي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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