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تعثّر العملاق البافاري.. بايرن ميونخ يسقط بفخ التعادل أمام بريمن

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة جدول ترتيب البوندسليغا (رويترز)
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة جدول ترتيب البوندسليغا (رويترز)
21/11/2020

تعثّر بايرن ميونخ على ميدانه عقب تعادله مع ضيفه فيردر بريمن 1-1 اليوم السبت، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.
وقدم الفريق البافاري شوطا أول دون المستوى أنهاه متأخرا بهدف لمصلحة بريمن، سجّله ماكسيميليانو أيغيستين (45).
ودخل فريق أصحاب الأرض الشوط الثاني من اللقاء مهاجمًا على أمل تعديل النتيجة، الأمر الذي تحقق عبر الجناح الفرنسي كينغسيلي كومان (62).
وبهذا التعادل، ظل البايرن على الصدارة بـ 19 نقطة، في حين وصل فيردر بريمن إلى النقطة الـ11 في المركز الثامن.
وفي باقي النتائج، سقط شالكه على ميدانه بهدفين دون رد أمام فولفسبورغ، وتغلب باير ليفركوزن على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 2-1، في حين حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه أوغسبورغ.

المصدر : وكالة الأناضول

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