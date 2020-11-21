البث الحي
كرة قدم

يسبب ألزهايمر والخرف.. مدربو إنجلترا يطالبون بمنع لعب الكرة بالرأس

بعض الأبحاث يشير إلى أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات قد يسبب الخرف (رويترز)
بعض الأبحاث يشير إلى أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات قد يسبب الخرف (رويترز)
21/11/2020

طالب العديد من مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمنع ضربات الرأس خلال التدريبات إذا أثبتت الأبحاث أنها تتسبب في الإصابة بالخرف مع تقدم العمر.

وجاء هذا الموقف من جانب المدربين بعد تسليط الضوء على هذه القضية عقب وفاة لاعب منتخب إنجلترا السابق نوبي ستايلز، الشهر الماضي.

وأصيب ستايلز وعدد من زملائه في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 بالخرف قبل وفاتهم، بينما كشف بوبي تشارلتون (83 عاما) أسطورة مانشستر يونايتد عن معاناته من الخرف أيضا في الآونة الأخيرة.

عدد من لاعبي المنتخب الإنجلتري الفائز بكأس العالم 1966 أصيبوا بالخرف قبل وفاتهم (رويترز)

وعن ذلك قال سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون للصحفيين "إذا أثبتت الأبحاث أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات سيسبب الخرف، فعلينا منع ذلك".

وأضاف بيليتش "بالنسبة لي الأمر الأهم هو أنهم يتحدثون عن هذا الأمر ويعترفون به".

وقال فرانك لامبارد مدرب تشلسي إنه يفكر حاليا في أسلوب تدريب لاعبيه وإنه يفضل منع ضرب الكرة بالرأس خلال تدريبات الشبان والناشئين قبل تطبيق ذلك على لاعبي الصف الأول.

وأضاف لامبارد "علينا القيام بأي شيء من شأنه جعل الوضع أكثر أمانا".

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا الذي عانى والده من الخرف قبل وفاته بفيروس كورونا إنه يتفق مع آراء بيليتش فيما يتعلق بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الجانب.

وأردف سميث "للأسف أصبح الزهايمر والخرف أكثر شيوعا حول العالم حاليا، ولكني أعتقد أنه يتعين علينا التحرك إذا تبين وجود علاقة بين ضرب الكرة بالرأس والإصابة بالخرف".

وتابع "الكرة كانت أثقل وزنا في الماضي، وكلنا نشعر بالحزن على معاناة اللاعبين السابقين من الخرف".

ودعا اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، الأنديةَ وروابط الدوري والاتحاد الإنجليزي للعبة لتطوير إستراتيجيات لمراقبة التدريبات ووضع تصورات لحماية صحة اللاعبين على المدى الطويل.

وقال بن بركيس رئيس الاتحاد في بيان "العلم يتطور بسرعة في هذا المجال، ونحن بحاجة إلى تدخل عاجل بناء على الأدلة المتوفرة حاليا. (إن) تقليل ضربات الرأس خلال التدريب خطوة عملية ومباشرة".

وأضاف الاتحاد أنه قام بتشكيل مجموعة استشارية للتنسيق مع اللاعبين الحاليين وعائلات اللاعبين السابقين "لمعرفة مدى تأثرهم بالخرف والأمراض العصبية الأخرى".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

فينغر: الأندية الكبرى حريصة على تأسيس دوري السوبر الأوروبي لتدمير البريميرليغ

أكد أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق أن الأندية الكبرى حريصة على تأسيس دوري السوبر الأوروبي، لأنها عاجزة على التنافس ماليا مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن هذه البطولة ستدمر البريميرليغ.

المزيد من كرة قدم

أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة في الليغا لأول مرة منذ 10 سنوات

كاراسكو سجل هدف المباراة الوحيد (غيتي)

يتقاسم صدارة الهدافين مع إبراهيموفيتش.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كالياري

رونالدو سجل هدفي الفوز ليوفنتوس في مرمى كالياري (رويترز)

بعد إهانته ميسي.. قنبلة أخرى يكشفها مدير أعمال غريزمان السابق

حبر كثير سال عن علاقة ميسي بغريزمان (غيتي)

مورينيو يلقن غوارديولا درسا كرويا.. توتنهام يهزم مان سيتي ويتصدر البريميرليغ

مورينيو (يسار) ترك السيطرة لغوارديولا وقاد فريقه للفوز بالمباراة (غيتي)
الأكثر قراءة

حملة الرئيس تتجه للمحكمة العليا.. قاض فدرالي يرفض دعوى ترامب لإبطال أصوات البريد ببنسلفانيا

محامي ترامب رودي جولياني يتحدث قبل أيام عن خروقات شابت الانتخابات بولاية بنسلفانيا (رويترز)

ما السر الذي أخفته الملكة إليزابيث ووالدتها منذ قرن؟

الملكة إليزابيث ووالدتها كانتا على علم بالظروف التي تعيشها الشقيقتان نيريسا وكاثرين في المستشفى (غيتي إيميجز)

لقاح كورونا يحتاج مادة أخرى حتى ينقذ العالم.. ما هي؟

هل ستتمكن مصانع الثلج الجاف في العالم من تلبية الاحتياجات؟ (غيتي)

قال إن بلاده تسعى لإنهاء الخلاف مع قطر.. وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا طيبة وودية مع تركيا

الوزير فيصل بن فرحان: لم أر أرقاما تفيد بوجود مقاطعة للبضائع التركية بالسعودية(رويترز)