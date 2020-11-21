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إصابات وغيابات وظروف صعبة.. ريال مدريد يواصل إهدار النقاط

فياريال أفلت من الهزيمة على ملعبه (غيتي)
فياريال أفلت من الهزيمة على ملعبه (غيتي)
21/11/2020

أفلت فريق فياريال من الهزيمة على ملعبه أمام ريال مدريد، وتعادل معه 1-1 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل ريال مدريد إهدار النقاط في الليغا.

وافتتح ماريانو دياز التسجيل لريال مدريد بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة، لكن جيرارد مورينو أدرك التعادل لفياريال (76 من ضربة جزاء).

وافتقد ريال مدريد جهود العديد من لاعبيه بسبب الإصابات وكذلك عدوى كورونا، وعلى رأسهم القائد سيرجيو راموس ونجم الهجوم كريم بنزيمة، وكاسيميرو ولوكا يوفيتش، وفيديريكو فالفيردي.

وأخفق ريال مدريد بذلك في استعادة توازنه بعد الهزيمة في مباراته السابقة بالدوري أمام بلنسية، وأهدر نقطتين أخريين أمام فياريال.

وظل ريال مدريد في المركز الرابع رافعا رصيده إلى 17 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد المتصدر.

المصدر : وكالات

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