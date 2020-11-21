أول هزيمة منذ 4 سنوات.. سان جيرمان يُسقط أسطورة كرة السيدات

ألحق باريس سان جيرمان أول هزيمة بأولمبيك ليون منذ 4 سنوات تقريبا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للسيدات، بعد أن أحرزت ماري أنطوانيت كاتوتو هدف الفوز 1-صفر لأصحاب الضيافة أمس الجمعة.

وسجلت كاتوتو بعد 10 دقائق من زمن اللقاء، لتضع سان جيرمان في الصدارة برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بفارق نقطة واحدة عن ليون الذي انتهت مسيرته الخالية من الهزائم بعد 80 مباراة.

وهذه أول هزيمة لبطل أوروبا 7 مرات في الدوري منذ 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأصيبت كاتوتو ويوجيني لو سومير خلال المباراة، لتخرج اللاعبتان من تشكيلة فرنسا في مباراة حاسمة أمام النمسا بتصفيات بطولة أوروبا 2022 الأسبوع المقبل.