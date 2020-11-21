أول هزيمة منذ 4 سنوات.. سان جيرمان يُسقط أسطورة كرة السيدات

ذكر تقرير إيطالي أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض قياسي عالمي يقترب من نصف مليار دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وأنه مستعد للتضحية بهدافه رونالدو من أجل الفوز بنجم المستقبل.
ألحق باريس سان جيرمان أول هزيمة بأولمبيك ليون منذ 4 سنوات تقريبا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للسيدات، بعد أن أحرزت ماري أنطوانيت كاتوتو هدف الفوز 1-صفر لأصحاب الضيافة أمس الجمعة.
وسجلت كاتوتو بعد 10 دقائق من زمن اللقاء، لتضع سان جيرمان في الصدارة برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بفارق نقطة واحدة عن ليون الذي انتهت مسيرته الخالية من الهزائم بعد 80 مباراة.
وهذه أول هزيمة لبطل أوروبا 7 مرات في الدوري منذ 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وأصيبت كاتوتو ويوجيني لو سومير خلال المباراة، لتخرج اللاعبتان من تشكيلة فرنسا في مباراة حاسمة أمام النمسا بتصفيات بطولة أوروبا 2022 الأسبوع المقبل.