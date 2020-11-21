أوقف سلسلة انتصاراته.. موناكو يصعق سان جيرمان

قلب موناكو الطاولة على ضيفه باريس سان جيرمان في الشوط الثاني ونجح في تحويل تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3-2 في الشوط الثاني، من مباراتهما اليوم في المرحلة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز بوردو على مضيفه رين بهدف نظيف.

فعلى ملعب "لويس الثاني" قطع موناكو مسلسل الانتصارات المتتالية لضيفه سان جيرمان في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتزع فوزا غاليا عليه لتكون الهزيمة الأولى لسان جيرمان بعد 8 انتصارات متتالية في المسابقة.

واستغل الفريق الباريسي، أخطاء موناكو الدفاعية في الشوط الأول وتقدم عليه بهدفين نظيفين في الشوط الأول، وكان بمقدوره الخروج من الشوط الأول بحصيلة أكبر من الأهداف، لكن الحظ عانده في أكثر من كرة، كما ألغى الحكم هدفين لمويس كين وكيليان مبابي بداعي التسلل.

ولكن موناكو رد بقوة على ضيفه وانتزع فوزا ثمينا عليه في الشوط الثاني بعدما تغلب على سلبيات الشوط الأول، كما قلبت التغييرات التي أجراها الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لموناكو شكل أداء الفريق تماما، خاصة مع نزول الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس في بداية الشوط الثاني.

وسجل مبابي هدفي سان جيرمان (25 و37 من ضربة جزاء) ليرفع رصيده إلى 9 أهداف وينفرد بصدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

ورفع مبابي رصيده إلى 99 هدفا مع سان جيرمان في مختلف البطولات منذ انتقل إلى صفوف الفريق في 2017.

ولكن تقدم سان جيرمان بهدفين في الشوط الأول لم يكن كافيا، حيث جاءت ردة الفعل قوية من موناكو في الشوط الثاني عبر 3 أهداف سجلها المهاجم الألماني كيفن فولاند (52 و66) وفابريغاس (84 من ضربة جزاء).

ورفع فريق "الإمارة" رصيده إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ليل.

وتجمد رصيد سان جيرمان عند 24 نقطة في الصدارة بعدما مني بالهزيمة الثالثة له في 11 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.