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11 مباراة في 40 يوما.. زيدان مستاء وغاضب

زيدان: لا يوجد وقت لإراحة اللاعبين وإعادة تأهيلهم بدنيا (رويترز)
زيدان: لا يوجد وقت لإراحة اللاعبين وإعادة تأهيلهم بدنيا (رويترز)
20/11/2020

11 مباراة يخوضها ريال مدريد من السبت وحتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي دفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق للتعبير عن غضبه واستيائه من جدول مباريات الملكي المزدحم.

رحلة الملكي المرهقة ستبدأ بمواجهة مضيفه فياريال غدا السبت وتكون إحدى المباريات الثمانية التي يلعبها الريال في الليغا هذا العام.

وفي دوري الأبطال، يسافر الميرينغي إلى إيطاليا الأربعاء المقبل، ليحل ضيفا على إنتر في ملعب "جوزيبي مياتزا"، وهذه المباراة واحدة من 3 مباريات في الأسابيع الثلاثة القادمة.

فالبطولات لن تتوقف خلال فترة عيد الميلاد، ولهذا قال زيدان "يجب أن يُستمع للمدربين". وتابع -في مؤتمر صحفي الجمعة قبل مباراة فياريال- أنه "كان لدينا اجتماع للمدربين لمحاولة تغيير شيء".

وأضاف "أتحدث عن صحة اللاعبين وأيضا عن متعة كرة القدم في المباريات، اللاعبون هم العنصر الأهم في اللعبة، الموضوع ليس التدريب فقط، ولا يوجد وقت أصلا لإعادة تأهيل اللاعبين بدنيا وإراحتهم وإعطائهم الفرصة لاستعادة لياقتهم".

ويحتل "لوس بلانكوس" حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتصدر الجدول ريال سوسييداد يليه فياريال ثم أتلتيكو مدريد.

المصدر : وكالات

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