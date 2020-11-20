لا تشفقوا عليّ.. كلوب: طالما لدينا 11 لاعبا فسنقاتل من أجل النقاط الثلاث

أكدّ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على الفريق بعد سلسلة من الإصابات بين صفوفه في الفترة الماضية.

ويحتل ليفربول -حامل اللقب- المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتي متصدر جدول الترتيب الذي سيواجهه غدا السبت، فيما يحتل توتنهام المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف عن "الليفر".

غير أن "الريدز" يدخل المباراة وسط غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين، خاصة في خط الدفاع.

وانضم القائد جوردان هيندرسون والظهير ترينت أليكساندر أرنولد والمدافع جو غوميز إلى قائمة المصابين في الفريق، والتي يوجد فيها أيضا المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويقول كلوب "لا يوجد موسم لا نعاني فيه من بعض الإصابات.. الأمر نفسه دائما، لكنه مختلف قليلا في الوقت الحالي لأن لاعبين في نفس المركز تعرضوا للإصابة، وليست مجرد إصابة عادية، إنها إصابات قوية، مما يجعل الأمر معقدا".

وتابع "لا يشعر أحد بالشفقة أو الحزن هنا، إنه فقط موقف يضرّك كثيرا في تلك اللحظة، ومن ثم يجب عليك التوصل إلى حل".

ومع خضوع محمد صلاح لفترة العزل بعد إصابته بفيروس كورونا، فستقل الخيارات الهجومية لليفربول أمام ليستر سيتي.

لكن كلوب أكد في تصريحاته أن أي لاعب سيلعب باسم الفريق، سيعطي كل ما لديه من إمكانات.

وختم "لدينا لاعبون متاحون للمشاركة، وطالما أن لدينا 11 لاعبا، فسنقاتل من أجل النقاط الثلاث بكل ما أوتينا".